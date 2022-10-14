Bob林盛斌細仔一日走3場小一面試「想佢知道讀書機會係好珍貴！」

正值小一面試時期，很多家長都為之緊張，不惜為子女多訓練、多練習表達自己、回應老師指令。同時，家長也為子女奔波多間學校，以增加入讀小一的機會。最近，林盛斌Bob與太太Pearl的5歲兒子道申（Jaye Jaye）也開始小一面試，上周六更連走三場，媽媽更上載一日走三場的影片到 IG。從影片可見，小朋友由精神奕奕轉為斷電，回家時已經在車上睡著了。



林盛斌Bob小兒子Jaye Jaye將於明年升讀小一，近日亦與大家一樣，參與小一面試。早前他媽媽更在IG上分享當日面試的情況，媽媽貼文指：「呢件事情 (小一面試）玩咗一日，最終四少攰爆咗！」 。

從影片可見，到達第一所學校時，他的表現是精神奕奕的，面向鏡頭便立即出示勝利手勢後。當到達第二所學校時，眼睛及精神已有些疲態，然後轉車到第三所學校，因為太陽過於猛烈而用口罩遮眼作休息。最後，到第三場時已經在車上睡著了。可見他為三場面試奔波已感疲憊，部份網民也留言「呢個音樂椅遊戲，阿媽表示真係玩到頭都暈。」＇「真是辛苦了」、「同時辛苦媽媽陪仔仔到處奔波」。

眼利網民已經發現其中一所學校是深水埗的私小聖方濟各英文小學，另外有網民問道「為甚麼不讀家姐那所學校」，其實姐姐已經在官津名校就讀，是有世襲分可入，不過Pearl表示仍然想他多嘗試在學校面試，汲收經驗，同時明白「機會嘅機會係好珍貴」！

言語治療師推介四大方法 提升小朋友溝通能力



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小朋友面試說話時如果口齒不清，不但令人難以明白其所說，更會影響第一印象。家長如果發覺小朋友有發音問題，首先要找出哪個音發得不準再對症下藥，建議諮詢言語治療師以找出問題所在、原因及改善方法。另外，有些小朋友並非有個別的發音問題，而是說話時咀巴郁動不大以致予人含糊不清的感覺，家長可以請小朋友對著鏡子以誇張的口型說話作練習，以提昇自己對問題的自覺性及習慣張大口清楚地說話。

多進行伴讀及鼓勵小朋友說故事

親子閱讀可以提昇小朋友的理解能力、邏輯思維能力、詞彙能力、組織能力等。平日家長於伴讀時可以適當地問小朋友一些關於故事內容的問題，以測試他們對故事內容的理解，亦可以多鼓勵小朋友代入故事人物的角色，想像他們的感受、想法及對話等，再以適當的語氣進行簡單的角色扮演。另外，家長亦可以和小朋友多做排咭說故事等練習，以提昇他們的思考能力、創意及表達能力等。

多把握日常生活機會提昇小朋友的溝通能力

溝通是日常生活中不可缺少的部份，故在日常生活中訓練小朋友的溝通能力最為合適。家長平日可以多鼓勵小朋友說出在學校或其他場合等發生的事情，先以圖畫及簡單文字以日記形式記錄，再以說話敍述出來。平日亦可多與小朋友玩簡單的語文遊戲如猜謎語、故事接龍、鬥說某類別的詞彙等，以遊戲形式增強小朋友的詞彙及描述能力。另外，平日家長亦可於外出時給予小朋友一些小任務，例如在餐廳、商店時告訴店員想要的東西或表達其他要求等，以訓練小朋友的溝通能力及自信心。

給予適當的引導及鼓勵

部份小朋友說話時欠缺信心，說話十分細聲，或不敢多說話，尤以在陌生環境為甚。家長平日可以多發掘小朋友說話時做得好的地方，例如有說完整句子、有按照問題作出適當回答、有運用適當的連接詞和形容詞等，多給予小朋友正面鼓勵及讚賞，以增強小朋友的自信心。家長亦可以嘗試為小朋友制定簡單易達到的目標，例如說話句子的長度、會運用的形容詞數量等，再逐步提昇小朋友的表達能力。