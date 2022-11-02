護眼｜近視年輕化加劇 有學童於一年間由遠視50度升至近視125度

兒童近視率急升，相信部份原因都跟疫情有關。因暫停面授課以及半天授課，很多學校都轉以網上形式授課，以及有些功課或練習都需要以網上完成。本專頁早前訪問香港理工大學眼科視光學院助理教授(研究) 梁子榮博士，就有關近年學童的近視、遠視、散光問題進行訪問，從中他更分享護眼小貼士，希望幫助各位家長及小朋友努力護眼。



香港理工大學眼科視光學院助理教授(研究) 梁子榮博士就近視率年輕化問題，指出在疫情期間，發現近視和散光的比率也有所增加。當中最嚴重個案是，有學童度數於一年間由遠視50度升至近視125度，成因未明，但估計與電子產品的使用有一定關係。被問道有哪些護眼貼士以緩和近視、散心及遠視問題，他就提出20/20/20法則，來為眼睛作舒緩效果。

近年研究發現近視趨向年輕化 疫情期間近視及散光比率倍增

大部分嬰兒一出生就有散光，但散光通常在三歲前減少。不過有部分小朋友過三歲後會仍然有散光。

而近視通常在8至12歲加深得最快，但近年研究發現近視的發展有年輕化趨勢。在疫情期間，我們發現近視同散光的比率都有所增加。

有學童個案度數一年由遠視50度升至近視125度

有小朋友疫情前有少量遠視度數，但疫情期間近視度數飆升得很快。度數一年由遠視50度升至近視125度。其成因未明，但估計與電子產品的使用有一定關係。

疫情下多用 Zoom 對眼睛有何影響？

理大及其他大學的研究發現香港小朋友的近視和散光比率於疫情期間比疫情前有所增加。其成因未完全明白，但估計與過量的電子產品使用有一定關係。

中學發育後，近視就不再加深？

發育後近視度數通常比較平穩，但如果有大量近距離的工作（例如過量讀書）都有可能增加近視，不過機會比年幼時低。

雖然中學生的近視生長機會較細，但仍然要留意閱讀習慣，多休息。而深近視的人要留意近視引起的併發症，如果見到飛蚊和閃光，要及早找眼科視光師話眼科醫生檢查，以及要定期檢查眼睛。

護眼貼士：20/20/20法則

我們應該維持20/20/20法則。每20分鐘的近距離活動應休息20秒望20尺遠的東西。

資料來源：香港理工大學眼科視光學院助理教授(研究) 梁子榮博士