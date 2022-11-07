專訪｜工作忙碌仍不忘努力照顧家庭　傅家俊負起家庭最強後盾角色

香港球手傅家俊（Marco Fu）有「神奇小子」之稱，10月初在香港世界桌球大師賽決賽取得亞軍，賽事受港人矚目。觀眾表示能夠欣賞傅家俊英姿和高超球技，實屬難得，更希望他能夠愈戰愈強，到外國參賽時能夠發揮水準，好好享受比賽。在10月初的大師賽中，另一個矚目細節當然就是傅家俊兩位愛女到場支持，在旁落力吶喊，為賽事增添一份溫馨氣氛。



衝破眼疾難關 於大師賽打出佳績令人感動

傅家俊在香港世界桌球大師賽決賽打出147滿分，更奪得亞軍成績，然後與奧蘇利雲上演精彩冠軍賽！很多港人表示，能夠一睹各大師級精彩球技，機會難得。對於港人來說，能夠看到傅家俊衝破眼疾打出佳績，這份挑戰自我、愈戰愈強的精神值得學習，同時為港人帶來活力和堅持的精神。

剛完成大師賽決賽，傅家俊便接著馬不停蹄地到英國參加比賽。他直言想追回最佳狀態以及世界排名，更想藉此當作給自己的挑戰，繼續努力向上。

成為孩子心目中最強的榜樣 努力挑戰自我做好身教

傅家俊表示，自己在家庭角色就好像最強後盾。無論發生甚麼事，即使只是孩子有煩惱或心事，他也歡迎孩子傾訴，總對孩子說：「有甚麼事也別怕，爸爸一直也在」。

他總是以自身故事及經歷，作為家庭教育的借鏡。例如早前的在香港世界桌球大師賽決賽，雖然未能奪冠，但他表示不應沉迷在負面情緒，「這只是一個學習過程，從中所得所學尤其重要，想藉這件事教懂孩子得與失」，他續說。

他表示在比賽休息及完結後，也有與女兒聊天一陣子。他借比賽向女兒說出感受和想法，更說：「當然人人都想得到冠軍頭銜，唔開心的情緒總會有，但也要努力向前，享受當下，這樣學到的東西會更多」，女兒表示明白，仍落力在場為爸爸打氣，他就此也感到滿滿的支持。

與女兒相處時間不多 一起拍廣告感喜悅

與女兒相處最重要是坦誠、用心溝通。他喜歡大家將最真實的感受或想法說出來，不用轉彎抺角，他更表示與女兒相處像朋友般，坦誠地溝通，擺脫父母「高高在上的姿態」。即使父母有做錯或說錯話，也要真誠地道歉，父母也不能夠豁免這行為，大家都是公平的。

而傅家俊接拍了OneDegree家居保險廣告，他就此感到很開心，源於多一個機會跟女兒相處，進行不一樣的親子活動。他又稱OneDegree品牌形象正面，更擴大家庭電器保障種類，涵蓋電視機、冷氣機、雪櫃、洗衣機等多達14種常用家電，家居就能獲得全面保障。就好像他與太太一樣，為家中最強後盾，無論家庭大小事，都總有他們撐著。

傅家俊認為廣告屬於他與女女的回憶之一，既一起工作又可以一起玩樂。在廣告期間，女兒需為傅家俊評分，同時也為爸爸繪畫出一份畫作。女兒為傅家俊評分為85分，扣分位置就是陪伴時間。他更指這環節讓他更了解女兒想法，相信未來也要盡力而為，為事業向前衝，同時爭取多些時間陪伴家庭。

對於廣告的開心時刻，他對於女兒畫作感喜悅，大女畫出爸爸一手持有香蕉，另一隻手持有Cue，畫面相當有趣。而細女就畫上爸爸捧得獎盃，獲得好成績，相信女兒也為爸爸而驕傲。

兩女與爸爸一起拍廣告，女兒總是笑逐顏開 (圖片來源：OneDegree)

女女：「同爸爸玩最開心」(圖片來源：OneDegree)

兩女贈畫作予傅家俊，大女畫的圖畫很有趣，爸爸手持CUE，另一是手持一條蕉？細女畫的就是桌球枱，並寫有示愛字句 (圖片來源：OneDegree)

現時的核心想法：享受、學習、原諒、盡力



多年經歷桌球生涯高高低低，傅家俊表示現時只記著「享受」、「學習」、「原諒」、「盡力」這四點。他表示這四點能夠助他衝破一切、努力以赴。而他也有向女兒灌輸這四點的重要性，希望能夠勉勵她們，望她們面對各種挑戰時能以最完善的心態應對。



他續說，能夠與各位世界級選手同場，機會難得，這不是必然發生的事，所以要享受比賽，同時要從中謙虛學習；經歷眼疾後，要努力改善之外，更要愛護自己，為自己盡力！「好好了解自己的情況，不要迫自己太緊，更要學識原諒自己」，他補充。



正如眼疾經歷後，他明白到迫得自己太緊是無補於事，更可能弄巧成拙。好好掌握自己的情況，愛自己多些，為自己好好安排時間，平衡訓練及休息時間，調整心態後再出發才能夠做出更好的成績。

現時，他向自己下定新挑戰！他說早前因疫情和眼疾問題，導致世界排名回落，有望重新出發後，能夠追回排名。現時即將飛抵英國繼續比賽，希望繼續挑戰自我，同時也會謹記著以上四點，好好提醒自己。

出賽不忘家中妻兒 望平衡訓練和家庭相處時間



傅家俊指比賽、訓練需要，的確會犧牲與家庭相處的時間。而女兒曾透露最想就是爸爸能夠陪伴她們長一點時間，不論是平日相處或是學校活動，都希望爸爸同場。不過他指出，要平衡訓練及家庭相處時間不是一件易事，但他會盡力而為。如出國訓練或比賽，要盡量抽時間與妻女聊天，現時科技進步，視像聊天也很容易，望妻女感受到他的關心與陪伴。

後來他更提及，家人未有因他的事業而有所埋怨。反而不斷給予支持和關心，使他無懼向前衝，不斷挑戰自己。他在專訪中數次感謝家人的支持，這些支持看似很簡單，卻給他莫大的勇氣。

他補充家人的支持不只說話，女兒們更會不時遞上心意卡和畫作，可能是描繪生活上的開心片段，可能是感謝父母今天的陪伴或關心，小小心意足以暖心。被問道這些心意卡和畫作如何處理，他回答正好好保存在家中，希望能好好收藏女兒們的心意。

訪問過程中，兩女在爸爸旁邊非常放鬆、總愛說笑，就知道她們與爸爸相處甚為甜蜜。而傅家俊亦在訪問中表示，以朋友角度與孩子相處是容易交心的。

不想當虎爸虎媽 只想女兒開心學習

「做爸爸，時間過得好快，每次返嚟見到女女又高了一個頭，又聰明咗」他指時日太快，孩子像一晚長大。他更說出生那天仍印象深刻，猜不到現時女兒都那麼高了。不忘初心，他與妻子只想孩子開心學習、擁愉快的童年，「笑口常開的笑臉，是我每次都想看到的畫面」他續指。

兩夫妻表示不要求女兒每次測試、考驗都要100分，只要求她們盡力地做而已。他們也不替女兒報讀追課程進度的補習班，暫時只是安排她們報讀興趣班，以舒展身心、興趣為主。例如她們會學小提琴，大女兒包包學跳繩、妹妹學跑步、遊泳、單車等等，這些都是她們主動向父母提出想學，他們就再作安排，而不是預先為她們安排。

心繫桌球運動發展 望更多孩子有機會接觸桌球



他透露兩女也有玩桌球，桌球好像也成為了他一家的親子活動，不過女兒卻沒有繼續學下去，轉為投入其他興趣之中。他表示在意的是女兒自我興趣發掘，多於強迫孩子玩或投入某種興趣。

他認為年幼階段，多讓孩子接觸不同興趣，較容易發掘天賦。而他正為桌球發展，向幼稚園、中小學著手，希望桌球運動普及。被問道桌球學校未來發展，傅家俊有著自己一套想法。

現時，桌球學校會到校支援。在小學方面，會策劃多元化遊戲教學，並混合各種玩法，增添趣味。而遊戲玩法也有傅家俊太太協助，希望小學生玩得開心，同時學到更多。

在入門級桌球學習中，孩子能夠學會認顏色（桌球顏色），同時有助心算速度提升，因為不同顏色的桌球，分數都不一樣。同時，玩桌球也包含STEAM元素，例如數學、物理（球速、旋轉）或情商學習（分數高低、控制情緒），這些也有助啟發思維。



而玩桌球期間，除了學習球技，其實也有助提升孩子耐性、集中力、解難和邏輯思考。每球分數不一，面對著分牌變化，相信情商管理也非常重要。這些也是22世紀，現今學生必備的內在能力。