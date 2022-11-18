全日制│教育局公布 70多間小學申請12月內全日面授課 一周升1倍

教育局日前宣布放寬小學全日面授課堂安排，全級70%學生接種兩針，最快可在12月恢復全日制。津貼小學議會主席胡艷芬表上周三(9日)指出有35間小學申請於下月1日或之後全校全日上課。相隔一周，教育局公布最新數字為70多間小學申請在12月內全日面授課堂。



教育局常任秘書長李美嫦昨日(17日)出席津貼小學議會2022年度會員周年大會時指出，自上月宣布達到所要求的接種率的小學，由2022年12月1日起，可申請全日面授課堂，至今已有70多間小學申請在12月內全日面授課堂。

她繼續呼籲學校鼓勵學生接種疫苗，期望早日有序地回復正常的學習和活動，「疫情發展至今，學界一直嚴謹實施各項防疫抗疫措施，以保障學生的健康及安全。就政府整體的防疫抗疫路向，是為民生和經濟活動創造最大空間，我們讓學校盡量保持穩定的教與學環境，並在防疫抗疫及學習之間取得平衡。」

教育局常任秘書長李美嫦。(資料圖片)

2024年推9成小班教學

另外，李美嫦在會議中亦提出面對香港學生人口結構性下降，會以「軟着陸」為目標，採取如重置、合併等措施，回應各區學位供求變化，教育局亦會繼續有序在公營小學落實小班教學，目標是在兩個學年後超過九成公營小學實施小班教學。

「特區政府在2022-23年度教育預算總開支為1,119億元，經常開支佔政府預算約18%。由2022/23學年開始改善小學中層管理人手、理順小學校長副校長薪酬架構。在多項措施的推行下，津貼小學的整體師生比例有明顯改善，教師晉升階梯得以優化，足見政府對投資小學教育的決心及長遠承擔。」

高小推行增潤編程教育

由於政府銳意發展創科，教育局會以普及化、趣味化、多元化的方式，在中小學大力推動STEAM教育。「課程方面，會在高小推行增潤編程教育、在初中加入人工智能。此外，學校由本學年起須委派統籌人員，整體規劃課堂內外的STEAM教育；以及在兩個學年內有序安排教師參與創新科技基本專業培訓。由下學年開始，學校須每年舉辦或安排學生參與具質素和規模的STEAM活動。」

(資料圖片)

《基本法》及《香港國安法》測試擴展至直資及幼稚園

下學年起教師《基本法》測試要求會擴展至所有直資學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，而測試內容會涵蓋《基本法》及《香港國安法》。教育局亦會要求公帑資助學校新入職教師及公營學校擬晉升教師參加內地學習團，增加在職教師到內地考察的機會，親身體驗了解國情，明白香港在國家發展中的機遇和貢獻。

教育局將以「多重進路、互相配合」方式在課堂內外推動國民教育，持續檢視課程，增添國家歷史、國家地理等學習元素；又通過「優化學校發展與問責架構」，提高學校問責精神，完善國民教育的規劃與推行。