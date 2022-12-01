直擊恢復全日制面授首日情況　小一、小二生首次留校午膳超興奮

教育局於10月25日宣布放寬小學全日面授課堂安排，全級達70%學生接種兩針，最快可於12月恢復全日制面授。位於將軍澳的保良局黃永樹小學是首批恢復全日制面授學校之一，校長陳瑞良指早前已收到家長學生對全日制面授的意見，學校會在午膳、課堂、功課量上作出調適，以釋除家長憂慮。

學校更特設星期三返半日、禪繞課、班旗創作等活動，讓學生在全日制下的校園生活更精彩。今日，同學首天留校午膳，學校特別安排了一道甜品，寓意大家有個甜蜜的開始。

攝影：鄭子峰



首日恢復全日面授課 午膳前先進行「開飯禮」

過去兩年受疫情影響，本港中小學及幼稚園屢次停課，或者只上半日課，不少小學生從未體驗過在學校午膳的樂趣。今日（1日）是保良局黃永樹小學首日恢復全日制面授，不少家長及學生今早都表現期待，學校午膳時間於12時05分開始，各家長早於11時55分已陸續將飯盒送到學校，並在5分鐘內送抵課室準備派發給學生。四年級家長蘇太表示，今早10時30分才為女兒準備午餐，希望她可以吃到新鮮的午餐。

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到12時10分，家長義工陸續入班協助老師，並安排小朋友先到洗手間清潔，及將餐具放到枱面上。用餐前，老師與學生先進行「開飯禮」，由老師向學生問好，以及同學之間互相問好。不少學生表現期待，直言「好耐無喺學校食過飯，今年轉咗飯商好味咗」，而跟學校訂飯的二年級學生鄭芷彤則笑言：「媽咪啲飯好食啲！」

由於今天是小一及小二學生首次留校午膳，校方特別送上飯後甜品雪糕糯米糍作為小驚喜，讓他們留下美好回憶。校長陳瑞良笑言：「希望小朋友在第一日有個甜蜜又愉快的開始，就好似如果小朋友第一次打針有不愉快的經歷，以後都驚打針。」

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有家長義工接受記者訪問時表示，支持學校盡早恢復全日制面授，「小朋友上完半日堂返到屋企，都係對住屋企人，我哋畀唔到群體生活同朋輩溝通佢，加上佢返全日制，多咗時間留喺學校，變相多啲學校活動，佢都會開心啲。」問到會否擔心校內飲食的感染風險，她則表示：「唔擔心得咁多，做好個人防護措施、個人清潔，我覺得已經足夠，因為其實出街都已經有可能感染，無可能百分百保護到小朋友，所以我認為恢復全日制面授都係好處比壞處多。」

事前為學生、家長及教師做好準備

保良局黃永樹小學作為全港首批恢復全日制面授學校之一，校長陳瑞良事前亦作出不少預備工作，包括召開內部會議，與教職員商討並落實午膳情況的實際安排，例如如何有秩序地潮水式在課室內洗手、取餐、坐低準備進食等，希望釋除家長憂慮。

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「家長最關心午膳用餐情況，這也是我們重點關注的項目之一。（校方）首先聯絡好飯商，準備足夠供應量的飯盒；另外我們安排了前期教育工作，包括預先錄影片段，讓家長及學生知道午膳的過程，譬如午膳開始時，要如何收拾、清潔、處理衛生用品，大家進食時的要求、禮儀、飯後收拾整理，我們重新由零開始教育全校學生，讓大家都知道老師在午膳時運作的基本概念，並讓他們嘗試。」陳校長說道。

疫情令不少學生缺乏回校上課的機會，校內更有三級學生、即半數同學從未試過在校園內用餐，午飯流程雖能預演，但小朋友無可避免出現「蝦碌」情況。為此校方特別安排家長義工入班輔助，一年級生安排3位家長義工，二年級生2位家長義工，三年級生剛只有1位家長義工，陳校長坦言：「很開心我們有一班熱心的家長，約60位家長樂意幫手擔任義工協助午膳安排。我們也擔心小朋友有些論盡，特別是低年班學生，小肌肉發展協調未算很好，近幾年在幼稚園學習方面也未如疫情之前，希望透過家長義工可以輔助小朋友更著重進食時的衛生。校方事前有與家長義工演習一次，如何協助課室運作，讓家長與老師間更能配合課堂上的指揮。」

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功課量盡量維持 所有學生逢星期三提早放學

恢復全日制面授，學校除了關注午膳安排，課堂安排也作出微調，以幫助學生適應。陳校長指，對比3年前的全日制課程，最大分別是新安排下學生逢星期三都可提早放學，「讓學生不需5日都密集式地去到下午3點半放學，老師則會在校內繼續做教學上的準備。」

另外半日面授時，校方未能繼續為學生提供導修安排，恢復全日制面授則可沿用原先導修安排，讓學生在校內有功課上的跟進，減輕回家後的功課壓力。「同時間我們也提醒同事，無需急於將進度加倍加速，因為半日制變回全日制，課時不會突然間增加好多，我們希望用回半日制的考慮，循序漸進、一步一步地回復。功課量方面我們也提醒同事，不要因為覺得課時有所增加，於是大增功課量，而是以半日制概念安排功課，讓小朋友可以在未來一個月做到真正的適應。」

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