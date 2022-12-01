小學首日恢復全日制面授│小二女生放學難忍掛住媽媽 大叫我愛你!

位於將軍澳的保良局黃永樹小學是全港首批恢復全日制面授學校之一，校長陳瑞良指，全校學生新冠疫苗接種率達86%，收集過家長意見後，決定今日（1日）起恢復全日面授課，「宜早不宜遲」。有小六學生坦言畢業在即，十分珍惜可以與同學一起享用午膳的時間；有小二女生首次體驗全日制面授，一放學即興奮向媽媽表示已經完成所有功課，又撒嬌指十分掛住媽咪，忍不住攬實媽媽喊「我愛你」！

攝影：鄭子峰



小六生驚喜畢業前恢復全日制

今年已六年級的劉晞晴同學直言十分期待全日制面授課，「最後一年讀小學，好驚喜咁恢復全日制，覺得高興同開心，因為對上一次大家一齊除口罩已是三年前，今日覺得好新奇，好多同學都只係見到上半部分臉孔，今日終於見到『真面目』。」對於再度享用學校午膳飯盒，晞晴形容：「味道好懷念，學校好像轉了新飯商，覺得好好味，又可以見到同學仔，覺得好開心。」為準備今日在校用膳，她特別帶備餐具，又帶了飛行棋回校，希望飯後與同學一齊玩。不過恢復全日制後課時增加，原本在半日課時報讀的補習班則需要延期或者取消。

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低小學生初嘗全日制上課

首次留校吃午飯的小一學生葉達寶則笑指最喜歡學校安排的飯後甜品「雪糕糯米糍」，希望學校可以一直安排飯後甜品。他又表示，原本返半日制時，放學後要上數學、功夫、游水、英文等課後興趣班，現時可能要3點半放學後趕去上堂，「星期二本身要打欖球，但因為返全日，所以只可以遲啲到，而且少左時間玩，星期六超級忙，因為要乒乓球、跆拳道、打搏擊。」

小二同學鄭芷彤也是第一次全日制上堂，媽媽替她安排訂飯，她很快已吃完，更自言吃得「一乾二淨」，不過直言較喜歡媽媽煮的食物味道。入學一年多，她今日首次見到同學除下口罩的樣子，笑言「覺得好奇怪」，而她放學後一見到媽媽，更忍不住要攬下媽媽。

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芷彤媽媽今日有份到校當家長義工，負責協助派飯，她表示：「之前曾經做過派飯義工，見到小朋友食得好開心，校長好好，仲有飯後甜品，我無咩擔心阿女喺學校食飯情況，因為佢喺屋企食飯都OK，唔使點照顧，學校大部分同學都食得好開心。我覺得學校都安排得好好，有導修堂比佢地做功課，時間安排得好好。」在一旁的芷彤忍不住向媽媽撒嬌表示已做完功課，對於全日沒見過媽媽，特別想跟她說：「我愛你！」

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家長義工到校協助派飯

另外，有小四學生的媽媽今日一早回校當家長義工協助派飯，她說：「我大女今年中六，也是在這間學校畢業，當年已經有到校做義工，希望幫到就幫，知道有啲家長就係擔心有小朋友仲有BB位，而學校都好好，比我地黎幫手睇下，因為小朋友可能都未夠力開飯盒，或者未知點開，但小朋友好叻，我眼見頭先嗰班都好醒目，自己開唔到識用叉拮開，好快已經開到，佢地有佢地既方法，我覺得有時候家長都要信小朋友。」

家長義工到校協助派飯(攝影：鄭子峰)

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