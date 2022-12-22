英國升學2022｜即睇英國升學流程準備 附理財計劃儲教育基金建議

英國升學已經成為港人熱話，本文將會解構英國升學制度、流程及教育方針，以及列舉英國升學所需文件及3大選校貼士。如家長需安排子女到英國留學，可以細心以下貼士，為子女選出最適合的學校。



英國升學途徑似香港舊制

香港中一至中三為英國初中課程，而香港中四、中五便需要準備英國會考GCSE，到中六便需要考ALevel，通過後便升上大學。中四、中五課程必修英文、數學和科學，其餘可選修4至5科；而中六則可選修3至4科。

英國升學準備流程及文件

很多家長也會選擇寄宿學校安頓孩子，為是培養孩子獨立及與不同種族的人互相交流，擴闊視野。若有意送子女入讀寄宿學校，家長必先考慮子女性格和興趣，更要考慮校園環境及學習氣氛，最好莫過於與子女預早實地考察，能夠令他們有多些安全感外，更可提早適應校園周遭的環境。



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（網上圖片）

選校留意三大方向

1)校舍配套

在選擇學校方面，家長可首先要留意學校的外觀及大小是否合乎自己期望，以及設施是否多元化。另外，校舍的選址亦應納入考慮範圍，因為學校位於郊區抑或城市，對學生的校園生活會有不同影響。大部份位於郊區的課室、宿舍和課外活動設施都處於一帶，因此學生的活動範圍會比較集中；有些學校的校舍則散落於城市內不同的地區，課室與宿舍之間可能會有一定距離，所以學生未必需要只在校舍的範圍活動。

2)校園風氣

寄宿學校亦有男校、女校及男女校之分，它們的風氣都不盡相同，家長可因應子女的個性而選擇較適合的學校類型。此外，某部份的寄宿學校比較著重學生的多元發展，提供更多範疇的課外活動；某些學校則讀書氣氛比較濃厚，書卷味較重，家長在選擇前亦應多加了解。

3)學術課程和升學資源

不論是選擇寄宿學校或其他學校，家長都應考慮學術上的要素。學校推行的學制是IB、Alevel、抑或AP，以及有甚麼可供選擇的科目，都會影響學生的學業及升學表現，因為未必每個學制和學科都適合子女選讀。例如子女對哲學及阿拉伯文等較冷門的科目感興趣，未必每一所學校都能提供讓學生修讀。還有一點家長應留意的是，學校有否充足的資源及配套為學生準備升讀大學，這為學生將來大學選校選科時有莫大幫助。

英國升學一年費用約40萬港幣

初中課程的學費較為相宜，入學條件也會比直入高中簡單。學費和生活費與學校的地點和知名度掛勾，初中課程的全年費用預35至45萬港元，中位數約40萬港元左右。

子女英國升學支出龐大 宜準備教育基金

子女到英國升學，動輒一年已需約40萬港幣，做父母的，必須提早為子女作好準備。你可以考慮儲蓄及保障兼備的保險計劃，為子女到英國升學做足準備。

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