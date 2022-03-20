英國升學｜送子女到寄宿學校留學　家長需注意3個事項

本地學業繁重，升學壓力大，很多家長都會考慮送子女到外國升學。英國有很多寄宿學校，提供多元化的科目和課外活動，反而令家長和學生花多眼亂。資深教育專家馬賢慧分享一些選校貼士和注意事項，有興趣的家長可以多作參考。



就讀寄宿學校可培養孩子獨立自主的個性，有助日後投身社會工作時更易適應。而小朋友長期於不同語言的環境學習，和來自不同文化背景的同學和老師相處，亦可提升他們的社交能力；不同文化背景之間的交流更可擴闊小朋友的眼界，有助於他們全能發展。

送子女到英國升學需要留意甚麼呢？（Photo-ac）

英國學校所教授的科目比較廣泛，一些香港學校較少有的科目例如第三語言、心理學、哲學等，無論是科學抑或文科都讓學生有多機會接觸不同學科，在中學時期更容易認清自己的學科興趣。另外，英國寄宿學校的課外活動的選擇亦很廣泛，例如欖球、曲棍球，獨木舟等，即使在香港的國際學校都未必可以嘗試得到。除此之外，若然家長有計劃讓子女於英國升讀大學，及早於中學時期就讀寄宿學校對於適應當地的學術文化和教學模式有一定的幫助。寄宿學校大部份老師都會有較長的時間認識學生的個性和跟進學習進度，師生關係更顯密切，有助為他們提供升學輔導。

雖然就讀寄宿學校有各種好處，但是仍建議家長要衡量子女的性格能否獨立生活；學校所提供的課程是否適合子女；校內是全寄宿學生抑或亦有日校學生；孩子對學業和其他方面的興趣和特殊需要等，而決定他們是否適合到英國寄宿學校就讀。

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選校留意三大方向

若有意送子女入讀寄宿學校，我們建議家長要因應他們的性格和興趣選校，而且與他們一起到心儀學校進行實地考察，以了解該校的環境設施和學習風氣。如果無法親身到訪，則可諮詢校友或專業升學顧問，以及於學校網站查詢相關資訊。

（網上圖片）

建議家長為子女選校時應留意的三大範疇：

1)校舍配套



在選擇學校方面，家長可首先要留意學校的外觀及大小是否合乎自己期望，以及設施是否多元化。另外，校舍的選址亦應納入考慮範圍，因為學校位於郊區抑或城市，對學生的校園生活會有不同影響。大部份位於郊區的課室、宿舍和課外活動設施都處於一帶，因此學生的活動範圍會比較集中；有些學校的校舍則散落於城市內不同的地區，課室與宿舍之間可能會有一定距離，所以學生未必需要只在校舍的範圍活動。

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2)校園風氣



寄宿學校亦有男校、女校及男女校之分，它們的風氣都不盡相同，家長可因應子女的個性而選擇較適合的學校類型。此外，某部份的寄宿學校比較著重學生的多元發展，提供更多範疇的課外活動；某些學校則讀書氣氛比較濃厚，書卷味較重，家長在選擇前亦應多加了解。

3)學術課程和升學資源



不論是選擇寄宿學校或其他學校，家長都應考慮學術上的要素。學校推行的學制是IB、Alevel、抑或AP，以及有甚麼可供選擇的科目，都會影響學生的學業及升學表現，因為未必每個學制和學科都適合子女選讀。例如子女對哲學及阿拉伯文等較冷門的科目感興趣，未必每一所學校都能提供讓學生修讀。還有一點家長應留意的是，學校有否充足的資源及配套為學生準備升讀大學，這為學生將來大學選校選科時有莫大幫助。