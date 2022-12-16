香港路德會增城兆霖學校 跨學科國際教育周辦世界文化服飾日

香港路德會增城兆霖學校秉承校訓「好學力行 榮神益人」，為學生建構正確的人生觀和價值觀，提供理想的學習環境及優質的教育。學校的辦學宗旨「英普、基督關愛、國際化」，而學校更自行設計了國際教育的校本特色課程，希望學生通過這個課程學會與不同文化背景的人溝通，學會欣賞不同的世界文化，提升他們的全球素養。



兆霖學校早於2018年推出「國際教育」(Globlal Education)，在課程規劃上，一至六年級每周的時間表上都有兩節國際教育課。外籍教師及英文科老師是以英文授課，學生都是以英語學習，大大擴闊學習英語的語境。校長葉綠盈相信:「國際教育並不是一個科目，而是一個全面的學習領域，所以我們以不同科目的角度出發，將國際教育元素滲入各個科目，讓學生接觸這個世界。」

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上學期考試後，十二月初舉辦了跨學科國際教育周，一至六年級的學生都會在不同的學科課堂上，進行延伸學習獲取學科相關的世界知識，並完成分級延伸學習冊，還有課堂的問答遊戲、搶答環節。而其中最受矚目的活動便是「世界文化服飾日」。葉校長說:「當天老師和學生親身穿着不同文化的傳統服飾，在我們預先布置的舞台上，大行時裝騷，展現世界的多元文化。我們的禮堂頓變成一個小小地球村，氣氛高漲，熱鬧非常，活動受到家長們一致讚賞。」

為了將世界的多元文化和文化共融等價值觀推廣至社區，讓小孩學會欣賞不同的文化，並引發其好奇心。學校以主題「地球村」首次舉辦了「世界文化服飾日—幼稚園親子及填色比賽」，「這個比賽反應熱烈，我們收到超過五百多份作品，而且水準優越，相信我們的信息已經傳遞到社區之中。當天各得奬者更親子一同來到兆霖，享受活動的樂趣。」

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另外，學校亦增設了「國民教育室」，展示國家安全教育的資訊。適逢國家憲法日，為增強社會的憲法意識，學校特別舉行了升旗儀式，推動中華文化及國家安全教育。

葉綠盈校長認為社會瞬息萬變，「我們的學生要追上時代，故此我們學校要裝備學生邁向未來，近年世界疫情及香港社會風氣一般，學生需要正能量，學校要傳揚更多正面訊息。」兆霖學校教師給學生營造「開心」上學情境，讓學生在愉快心情下進行活動，喜愛學習，也會享受師生樂，增進同學友情，加深人與人的一份情。

「在疫情前，我們學校都是經常舉辦交流團，包括澳洲、四川、台灣、日本等地。我們展望在可見的將來，我們很快便可以恢復這些交流團。因為我們相信真正的國際教育，就是要真真正正走出課室，親身去看看這個世界。下學期，兆霖學校將恢復全日課堂，課時更加充裕，精彩節目陸續有來！」葉綠盈校長說。

學校聯絡資料：

地址：新界屯門蝴蝶邨小學第五校舍

電話：2466 5885