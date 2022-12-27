婆媳｜奶奶怒喝「他是我們家的小孩」　新抱嬲爆　可恨老公太無能

婆媳問題是不少家庭中常見的狀況，有一名人妻對於婆婆照顧孩子的方法很不以為然，也因此雙方常有爭執。



她早前日在Dcard發文，再度因為孩子的問題抱怨奶奶，沒想到對方一席話讓她聽了怒火中燒。

意見有分歧在所難免，但這奶奶也真的踩中新抱心中那條底線啊！（按圖了解）

+ 7

這名人妻控訴奶奶很喜歡對1歲的孫子講一些不好的話，例如只要孩子哭鬧，奶奶就會說「壞小孩」、「不乖」、「打打」等字眼，每次都讓小孩子越哭越兇，「我真的不知道這樣恐嚇有甚麼意義」。女事主還說奶奶有時候邊抱着孫子還邊給他洗腦，說甚麼「你看媽媽都好忙沒空照顧你」、「媽媽不抱你沒關係，還有嫲嫲愛你」，讓她聽了非常火大。

女事主對此向奶奶反應，希望不要跟孩子說這些話，不然以後會讓小孩誤會媽媽不愛他，但奶奶不但不認錯，還反嗆說「他是我們X家的小孩，我怎麼顧他還要妳同意嗎？」一席話讓她聽了氣炸，怒斥說「甚麼叫你們X家的小孩，他是我懷胎十個月生下的，為甚麼是『你們家』的小孩？」，沒想到奶奶還繼續嗆聲說「他姓Ｘ，阿妳姓甚麼？當然是我們Ｘ家的小孩」。

女事主氣到不行，直接將孩子抱過來並回到房間去，留下奶奶還持續在門外碎唸。她說每次和奶奶起爭執後，都拜託老公能不能搬出去住，但老公都不願意，再加上自己的經濟能力不足以負擔房租還有照顧孩子，而且也想要小孩在有父親的環境下生長，因此只能繼續住在奶奶的家。

不少人看了都替女事主抱不平：

．「如果是我就算鬧翻也要搬出去，這種奶奶擺明就是把媳婦當生產工具，妳老公也不對，妳被欺負了怎麼會不幫妳？」

．「妳不糟糕，糟糕的是妳老公跟他媽媽，老公不懂得保護妳」

．「女生真的還是要有自己穩定收入，才不會在這種時候只能看別人的臉色」

．「住家裏不搬出去的男人，真的三思再嫁」

．「雖然我沒生過小孩，但是看到那句『他是我們X家的小孩』，真的火都上來了，有夠不尊重」



【延伸閱讀，更多婆媳關係故事】

婚姻｜妻子3年不孕 長輩強迫離婚 事主再婚兼為父後嘆天意弄人

+ 7

婆媳｜家嫂落力煮飯 因一事被奶奶鬧自私 讓她不願再踏入這廚房

+ 6

延伸閱讀：

超級AA制男友求婚「15萬鑽戒」要求平分 她愣住：不敢戴上了

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】