婆媳｜「不爽就回娘家」奶奶口說如親女疼錫 新抱卻受盡委屈10年
撰文：Goody25
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如果要說「世紀難解的宿敵」絕對是婆媳關係莫屬，當然還是有例外存在的，只是比例非常少，也不是每個人能幸運遇見。有些女孩會在婚前憧憬美好的婆媳關係，覺得婚後一定要把奶奶當親媽看待，但是最後都一樣功虧一簣。因為這些事不到婚後，不到相處是不會知道的，畢竟相處容易同住難。比如最近，就有一名女子公開了自己的「婆媳關係經歷」。
因涉及家事，所以這名女子是以匿名的方式公開在匿名公社大吐苦水。她於文中表示，老公的媽媽也就是奶奶，經常自稱不曾將她視為外人，但每一次奶奶心情不好時就會立馬變臉，更屢次開嗆：「不爽就回孃家！」。情況嚴重時，奶奶甚至出言威脅表示不認自己的親孫女，這名媳婦受不了奶奶長期的語言暴力，忍不住反問自稱把媳婦當女兒的奶奶，會不會在不開心時，也把自己的親生女兒趕出家門，又或是不認外孫女？
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偶爾，這名女子的丈夫會買禮物送她，但是一旦被奶奶發現就會指責媳婦浪費錢。但若是相同的事情發生在女兒身上，奶奶的態度卻顯然不一樣。如果女婿送她女兒禮物，她便會稱讚女婿這樣做才是好男人該有的舉動。對於奶奶的雙重標準，這名媳婦質疑道：「這就是你所謂的自己人？」這名媳婦苦不知自己哪裏惹奶奶不順心了，更不解地問網友們：「老爺奶奶，真的會把媳婦當女兒疼嗎？」
婚後婆媳關係如何，只能看機緣，但是作為女生，我們能做的就是永遠有自己的經濟能力，這樣就有不需要看別人臉色的本錢。
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