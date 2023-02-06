DISNEY IN CONCERT 2023｜音樂會門票$0手續費$240起優先訂購攻略

迪士尼音樂會Disney in Concert 2023再度公演！Live Your Dream音樂會將於2023年復活節4月7日至4月8日，一連兩日於香港九龍灣國際展覽中心舉行。迪士尼音樂會之前曾在香港舉行，每次都一票難求，現時香港01會員可享獨家購票優惠，小編為大家整理搶飛攻略，各位迪士尼粉絲千其不可錯過！



無論您是個有夢想的人，或者是願意成就他人夢想之人，又或者只是個淘氣鬼，加入的迪士尼夢想成真音樂會，感受迪士尼能為您實現夢想！迪士尼音樂會2023將於復活節期間再度公演，樂團將精心挑選有史以來最著名的經典歌曲，迪士尼粉絲可在現場感受《魔雪奇緣》、《小美人魚》、《魔髮奇緣》的經典樂章，配合迪士尼原著動畫、結合令人難忘的旋律和電影序列的視角，探索經典故事以及人物和主題。 配搭上悠揚的交響樂曲和四把來自美國的美妙歌聲，餘音裊裊的將故事栩栩如生的展現在你的眼前。

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Disney in Concert Live Your Dream

日期：2023年4月7日 (五) & 4月8日 (六)

演出時長： 約110分鐘（包括一節15分鐘中場休息）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星 (Star Hall)

票價：CAT1 - 4｜HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

時間： (共四場)

4月7日 (五) 11:00

4月7日 (五) 16:00

4月8日 (六) 11:00

4月8日 (六) 16:00

Disney in Concert Live Your Dream注意事項

1. 此次售票不設選座，系統將按照可供出售的最佳位置為閣下分配座位，視乎該場次座位分佈。

2. 一人一票，幼童不論年齡亦須憑票入場 (須合符個別節目或場館之特定條款及年齡限制- 2歲或以上)。

3.其他請參閱條款及細則。