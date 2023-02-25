婚姻｜哪有貓不吃老鼠？老公人前是好好先生　卻被老婆揭再度偷食

婚女昏女婚姻姻需要雙方珍惜並細心維持才能持久且幸福。



一名網民就分享她發現老公外遇，但其實早在婚前就發生過一次，當時因為對方哭喊會改過自新所以才選擇原諒，如今她感嘆「會偷吃的就是會偷吃！這種人絕對不能拿來結婚」。

丈夫一次不忠，她選擇原諒了，怎知結局還是讓她失望……（按圖了解）

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這位女事主在Dcard上以「結婚前請眼睛睜大，相信你的第六感」為題分享，她跟老公相識7年、結婚4年並育有一子，老公在大家眼中是個老實的好好先生，脾氣好、個性好、對老婆也好，經濟條件也不錯，似乎這樣的老公人選沒甚麼好挑剔的，但唯一讓她覺得不對勁的是熱戀期過後，他們幾乎過着無性生活。

老公對她的不感興趣以及逃避讓她感到很痛苦，但後來還是決定如果對方可以好好跟她走下去，或許那些都不是這麼重要，「我心中的那個小小聲音，就這樣被當時自以為理性的判斷掩蓋下去」。

但就在孩子兩歲時，女事主看到了她老公婚後「偷食」的簡訊，才發現她長年以來被蒙在鼓底，「在我剛生產完身心煎熬的時候，他到處跟妹子聊天；在我過着半夜餵奶擠奶每天睡眠不足還要做育兒研究功課的時候，他忙着在工作空檔找女生見面。原來我老公不是對女生沒興趣或是低性慾，是對我而已」。

這其實已經是女事主第二次抓包，第一次抓到老公偷食時，她在婚前就直接跟對方說不要結婚了，但對方哭着說會改過自新絕不再犯，「在這裏要提醒各位男孩女孩，這是不可能滴～會偷吃的就是會偷吃！這種人絕對不能拿來結婚」。 她感嘆地說，事到如今回頭看看，已經想不起在對方身上還能再努力甚麼，或是還有甚麼值得自己努力，所以就提了離婚。

網民紛紛留言：

．「也不用勸世，當初妳自己也知道外遇只有0和無數次，這點女生都知道，但卻每次原諒了，才來勸世。這就是當局者迷，講再多，當局者都聽不見，只能等她們自己醒來。」

．「其實道理都知道，但真正遇到的時候，能做出正確判斷的人真的很少」

．「至少妳看清了，理智的提離開，妳很棒」



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