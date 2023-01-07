婚姻｜老公才是你的大仔？研究指男人要到「這年紀」才開始成熟

是不是常覺得老公跟小孩一樣幼稚！你沒有錯怪他們，研究顯示40歲之前他們就是如此孩子氣。



別嫌棄豬隊友平日搞事多過幫手，或許他們只是需要多一點時間成長吧！😂（按圖了解）

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很多媽媽，總覺得家裏多了個大兒子，也就是老公！不是經常唱反調，不然就是跟孩子一起玩鬧，媽媽內心充滿無奈，究竟甚麼時候才能成熟穩健一點？答案恐怕要讓你有點小失望了，因為根據研究發現，男性大腦發展原本就比女性延遲，一般男性必須要過了40歲後，才有可能擺脫幼稚行為，變得比較成熟呢！

老公，就是你的「大兒子」

雖然這項研究可能會引起老公們的抗議，其實，男性與女性的大腦功能運用在日常生活中並沒有差別，只不過女性大腦的神經網絡發展較早，所以男性大腦的發展與女性相比就顯得有些延遲。

這裏還有另一份研究可以比對呼應，那就是，超過四成的已婚女性，覺得老公為她們帶來的壓力比小孩要多，因為主要是因為婚後的丈夫還是跟個小孩一樣。

最大的原因就是，男人說起話或做起事都很孩子氣，因為男性天生就是比女性還要晚成熟，這一點，我們觀察身邊孩子的學習發展也能窺探出一二。另外，身為媽媽的女性，大腦神經接連更為緊密，而且記憶力比男性強，對顏色、味道也比較敏感！這也難怪，媽媽們總是看不順眼爸爸的行徑啊！

男女成熟時間點，大不同

除此之外，也有電視節目針對兩性成熟年齡差異做了份調查，雖然我們對結果並不意外，但男女差異竟差了10年以上！結果說道，女性平均成熟年齡是32歲，而男性則要43歲之後才會成熟一點。

報告也指出，男性被認為不成熟的行為指標，包括愛打電動、愛惡作劇、覺得打嗝有趣、開車大聲放音樂，甚至跟孩子玩遊戲或打球都想贏等等。不過，雖然有人覺得老公像兒子，但有不少太太笑稱，另一半不成熟的個性，可以讓生活更情趣，其實也不錯。

或許，就是爸爸媽媽天生的性格差異，才能為家庭生活帶來不同的火花，而且爸爸們雖然沒有媽媽的細心和溫柔，但父親獨有的搞怪與幽默，或許會讓孩子對PaPa，產生另一種「專屬」的親密感呢！

媽媽們，我們就坐等「大兒子」慢慢長大吧，經過一些時間歷練後，等待有一天他們能真正「成熟」。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：老公是你的「大兒子」？研究顯示：男人要變成熟：40歲以後比較有可能！】