流水落花專訪｜祉嶠飾演患有兔唇的小花 戲內戲外反差萌惹人喜愛

《流水落花》以 Sammi、陸駿光飾演的一對寄養家庭夫婦為軸心，發展出與數個寄養小孩的感人故事，探討生命如何延續，關係因有缺陷才真實。電影中扮演患有兔唇遭嫌棄的小花（由吳祉嶠Phoebe飾演），戲內性格自卑、渴望得到愛，戲外個性活潑十足、精靈可愛，專訪當天反差萌惹人喜愛！被問到對角色理解和劇情探討，小小年紀的吳祉嶠對答流暢，可見前期資料搜集功夫做得非常充足！



小花角色自卑內向 源於外貌的「不完美」害怕別人的目光

吳祉嶠Phoebe飾演角色小花是患有免唇，她終日鬱鬱寡歡和沒有勇氣正視別人，只是一直看著地下。祉嶠透露小花因外貌的「不完美」而欠缺自信，生怕別人會因為免唇而取笑或杯葛她，不過心裡卻渴望得到朋友、別人的關心及愛護等，角色心裡充斥矛盾感。祉嶠明白小花自卑其中一個原因是旁人的奇異目光，這使她感到很大壓力和不舒服，以致沒有勇氣與別人對視，甚至「唔敢接近其他人，驚他們冷落自己」。

其後，她更一度解釋小花內向和不開心的原因也源於孤獨感，社交圈子裡幾乎沒有朋友，而且處於寄養狀態，就是一直等待別人的愛，久而久之，性格變得更內向、更沒有自信。

提到兔唇化妝，祉嶠即時興奮地追問其化妝竅門。她顯然摸不著頭腦，更一度向坐在旁邊的黃梓樂查問（飾演因母親毒癮而缺乏照顧的文森），「點解唔用膠水都可以黏著這物質」、「點解咁神奇」，梓樂冷靜地回答「我不知道呀」。二人對答相當有趣，令在場人士也笑起來。

祉嶠真實性格活潑開朗、愛與別人對談 反差萌惹人喜愛

訪問當天，祉嶠活潑性格盡現，被問到飾演自卑及內向的小花會否感到困難或感到沉悶。她指拍攝停機後，便會爭取時間玩樂、聊天，絕不會因為角色定位而感到困擾或被其情緒影響。而且拍攝時得到何彬（別名彬叔叔）（陸駿光飾演）陪她玩耍、聊天，使她能夠放鬆起來，不過面對陳天美（Sammi 飾演）卻感到有點緊張，整個人都不敢亂動，只能夠沉默地坐在一邊。

被問到拍攝趣事，她指某場運動會戲份，需要在禮堂上走動，小花需要因天美姨姨的一句話而被激勵盡力向前跑，不過因為有點緊張而忘記了所需表達動作。「運動會果場戲，天美姨姨叫我『要抬起頭高些向前跑』，但我唔記得咗抬頭」、「然後就要NG了，好累呀！」。她補充說。

「唔好因為兔唇唔開心」、「要笑多啲」同樣能激勵小花看開一些，更有勇氣面對其他事情。 吳祉嶠Phoebe

可愛的祉嶠突然拋出一句「媽媽說買嘢畀我」也會令她即時充滿動力，在旁的媽媽即時被嚇倒，只好望著女兒微笑。

最愛禮堂上跑步情節 只因在校運動時間不多

與祉嶠閒聊期間，得知她喜愛體育課堂，更指跑跑跳跳是一件非常開心的事。她指學校一周只有兩節體育堂，而且不是孖堂，「課室走到操場已經失去了6分鐘，唔夠時間去玩」，所以對於這場戲是非常期待。縱使這場景是拍攝大半天，她也重演了數十次，但她仍感到滿足和開心！她更大爆這場戲的秘密，她指所有人都要將動作調慢、變成慢跑，然後小花全力向前衝，營造一場小花爆發力加倍的畫面，「好開心，好鍾意呢個場景」祉嶠笑著說。

忠情看電視、當演員 只因螢幕上看到自己而感到神奇

被問到為何愛上當演員，祉嶠簡單三句「因為鍾意看電視」、「想在電視見到自己」、「拍戲好好玩」。天真可愛的回答卻是最真摯，她更透露將來想多拍一些開心的角色，可以讓她盡情笑、盡情玩。「她太開朗，經常笑、非常歡樂」在旁的黃梓樂表示認同她再試其他歡樂角色，因為她真人性格能夠令身邊人感到開心。

《流水落花 Lost Love》電影介紹



陳天美（鄭秀文）和何彬（陸駿光）透過莫姑娘（談善言）申請成為寄養家庭，夫婦倆很用心，迎來各有問題的小孩——因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐）、與及對成年人失去信任的家希（曾睿彤）家朗（徐嘉謙）姊弟。天美在小孩身上看到了父母、同學、社會造成的傷痕，她用盡方法讓眾人重拾希望，成為大家依靠、好好相處的家人。

十三年間，天美醉心於照顧小孩，永遠都一意孤行。何彬出軌，終於讓她聽見埋藏在對方內心的說話，當下天美才意識到自己忽略對方的感受，忘卻了孩子真正需要。往後的日子，儘管何彬努力補救，天美仍遲遲未能確定自己心意。最終靠著寄養小孩有意無意的啟發，才幫助他們挽回這段關係。