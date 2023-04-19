為升小做好準備 Ms Emma網課解構小一面試攻略

又踏入幼稚園生準備升小的月份！無論你是那一類家長，你也可能會問，究竟面試要如何準備呢？



教育顧問Miss Emma曾於英國及澳洲留學，為註冊心理輔導員，善於運用各種輔導及遊戲手法調整小朋友行為表現。曾在各大中小學提供行為及情緒治療小組服務，並深入了解小朋友各種負面行為的成因和改善方法。她亦非常重視家長教育，至力協助家長認識有效的家教模式，現為兩女之母。

+ 16

Miss Emma 推出3大小一面試網課程：

課程一：面試專科課程—講故事及說話技巧班

說話及溝通能力是面試最重要部分之一。 面試時， 老師會透過不同項目，包括：排序講故事， 講故事，處境題，生活常識問答， 分享圖書內容， 表達喜好意見， 專題演說等， 來考驗小朋友的說話技巧。

課程內容會根據各大直資私立小學過往面試題目 來設計課程。每堂內容絕不重複， 並會提供課堂檔案，給學生在家持續學習。課堂每節40分鐘， 每星期一節。

課程二：面試專科課程—常識及語文

過去兩屆，有不少短片製作面試題目，涉及大量與常識及解難能力有關內容。在疫情持續影響下， 小朋友接觸不同經驗及事物的機會大大減少。 父母作為小朋友的日常導師，要協助小朋友在有限環境下觀察及探討身邊事物， 最終目標能引導他們加入獨特見解。

課程內容包括找不同、找錯處、認識節慶來源及活動 、公共交通工具、 公共場所及設施、 生活常識、 世界資訊等。同學亦可以學習各主題的中文生字、詞語及句式，讓語文融入生活之中。每堂內容絕不重複， 並會提供課堂檔案，給學生在家持續學習。課堂每節40分鐘每星期， 每星期一節。

課程三：面試專科課程— English Reading & Speaking

各大直資私小採取兩文三語為教學語言, 對小朋友的英語水平有一定要求。 每所學校會以不同方式考核小朋友英語能力， 包括聆聽故事後答問題、 聽指令完成任務、 閱讀短句、 字詞配圖、圖畫描述、重組句子等。

大部分幼稚園小朋友多注重學習phonics, 但對拼讀技巧及閱讀理解有所忽略。 平日家長多以伴讀為主，未能有效發展小朋友獨立閱讀能力。 久而久之，小朋友只享受聽英文故事， 不肯主動閱讀， 大大減低面試成功可能性。

課程包括故事聆聽及閱讀、 英語答題技巧、 英語自我介紹、英語圖畫描述及講故事、 英語圖書分享等。老師每週上載主題readers，並提供所有上課內容及教案，讓學生在家持續閱讀。課堂每節40分鐘每星期， 每星期一節。

01獨家優惠低至 82 折 一個方法Ms Emma親授選校策略評估課程

每個課程上課時間即日起至2023年6月30日(三)，每個課程每節最多 6 位 K2 學生。課程全程在網上進行，主辦方會以Whatsapp聯絡家長並發放已報課程的Zoom邀請連結。每節40分鐘， 每星期一節。上課時段可參考下圖時間表。截止報名日期為開課前一星期。

三選一課程：【按此立即報名】原價：$1,400／8節

01空間優惠價：$1,290/8節

三選二課程：【按此立即報名】原價：$2,800/ 16 節

01空間優惠價：$2,480/16節

三個課程全選【按此立即報名】原價：$4,200/ 24 節

01空間優惠價：$3,480/24節

凡參加任何一項網上面試班課程學生可以 優惠價$1,200 （原價：$2,990） 參加Ms Emma親自授課選校策略評估課程。一共兩節，每節75分鐘小組面授課+20分鐘家長講解課。所有面授課均安排於星期六，兩節課程需在一個月內完成。完成兩節面授課後，Ms Emma會一對一Zoom meeting為家長提供選校建議及小朋友訓練目標建議。上課地點包括長沙灣，灣仔，將軍澳及沙田。