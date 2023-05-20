夫妻5年沒性生活！丈夫慨嘆性能力下降　爆笑原因連醫生也幫不了

一對夫妻已經5年沒有性生活！連老公都「用盡廢退」，苦嘆性功能越來越不好，夫妻倆因此就診求醫，怎料醫生一聽完原因也沒有辦法。



家家有本難唸的經，面對事主的家庭狀況，醫生也真的愛莫能助吧！（按圖了解）

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台灣泌尿科醫生張美玉就分享案例，夫妻倆的5歲女兒天天睡在中間，而且爸爸的手一刻都不能離開女兒的手，如果放開立刻就會驚醒，因此這幾年2人根本無法真正享受性生活。

而且女兒還叫板：

．「這輩子都不會把爸爸還給媽媽，除非是不想要爸爸了，但一定要等到爸爸老了的時候，才要還給他媽媽」。



讓張美玉醫生聽完也無奈直呼，「我想這是一種非常好的避孕方法叫做『女兒避孕法』」。

網民看完後也笑翻回應：

．「女人戰爭從上輩子戰到這輩子」、

．「有可能這女兒想很遠，怕有弟弟妹妹以後跟他分財產」、

．「真的是上輩子的情人，完了」。



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