性生活｜當媽媽後難再跟丈夫親熱？有人寧找外遇　有人嘆感情變質

這是菲比在深圳工作的第5個月，3天前她度過了29歲生日。這一年，她成為小有名氣的UP主，在B站的性教育科普視頻，播放量超過了500萬次。



來深圳之前，菲比在杭州的一家產後康復診所工作，診所專門為她開設了「性學」門診。

在產後康復診所接待的就診者中，性事上的困擾，幾乎是每一位產後女性，都會面臨的問題。性知識不足，親密關係出現問題，生理上不可避免的變化，社會對母職的過度苛刻，是造成產婦性問題的主要因素。

遺憾的是，來就診的通常只有妻子一人，她們的丈夫鮮少出現，「除非是問題已經到了太太打算離婚的地步」。

菲比.（本人供圖）（深圳微時光提供）

性是兩個人的事情，很多時候，菲比給妻子提出的改善方案，她們根本不敢與丈夫分享，「他很傳統，我們從來不聊這個問題」，是不少妻子的回答。這也是她決定在B站上做性科普的起因，「我希望科普視頻能作為一個橋樑，幫助妻子與丈夫溝通」。

菲比本名邱筠芷，2016年她進入台灣樹德科技大學就讀性學專業研究生。該學校在2001年正式設立人類性學研究所，並開始招收碩士生和博士生，這是亞洲唯一一所性學研究所。在研讀性學之前，她在台灣嘉義市一家醫院的新生兒病房，做過3年的護理工作。

從在新生兒病房工作開始，產後女性的性困擾，一直是菲比關注的問題，這也成為她畢業論文的主題。為此，她在台灣、杭州的月子中心做了大量的學術調研，也在台灣最知名的性治療診所實習過一段時間。

以下為她的自述：

性之前是愛

有研究表明，產後一年內，大約70%的產婦，會經歷性功能障礙。這是她們人生中，性問題最為集中的階段之一。性不是一個最重要的事情，但是沒有性，確實會大幅影響夫妻關係的滿意度。在我來到產後康復診所之前，我的同事們遇到的情況就是，一旦跟產婦提及性的問題，對方就像打開了水龍頭，滔滔不絕地跟你傾訴，幾乎每個人都是這種情況。

我認識的一對夫妻，在生育後親密關係遇到了不小的問題，剛好我跟兩個人都是朋友，有機會了解到兩個人的想法。

妻子的問題是，產後她對自己的外形和身材不再自信，而丈夫頻繁對她提出性的需求，「他只有在想要的時候，才會碰我，他把我當成了泄慾工具」，妻子説。

而丈夫在溝通時表示，他注意到了妻子的心態變化，妻子覺得自己變醜了，他一直提需求，就是想告訴妻子「你是很有魅力的」，但他不會表達。我就跟這位男性説，你平時要多貼貼抱抱，平時就要多一些肢體上的親密接觸，這也是愛的表達。敞開心扉你會發現，兩個人還是很相愛的，他們各自出現的問題其實很常見。

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有很多女性在產後，會對自己的外形失去信心，擔心丈夫眼裏的自己不如以前，其實，在我遇到的親密關係不錯的夫妻中，問到丈夫的感受，他不會覺得老婆生育後失去了魅力。在親密關係中，女性需要更多的是情感和肢體的互動，身體的撫觸，這個也是男性需要去重視的。

親密關係在生育之後，要經歷的考驗太多了，比如繁重的養育職責，社會環境對母職的過度苛刻，生理、心理上的一些原因，盆底肌的鬆弛，伴侶性技巧的問題……

哺乳期女性面臨陰道乾澀的問題，因為泌乳激素的高峯導致自身分泌液的下降。 所以很多產後女性，性生活中感覺乾澀、疼痛、不舒服，如果老公沒有任何的鋪墊和前奏，那就更可怕了。

男性一方，作為父親、丈夫，家庭職責上很不盡職，在婆媳問題上，作為橋樑逃避了本該承擔的職責，或者有失偏頗，會令妻子非常失望。妻子心裏本來就有很大不滿，看着丈夫就膈應，就會更興奮不起來，就會拒絕。

我在台灣和大陸的月子中心都待過，觀察到一個有意思的現象。台灣的爸爸，參與度很高，中心開設的一些課程，比如怎麼換尿布、餵奶、帶孩子，聽課的人當中7成是爸爸。在大陸這邊剛好相反，聽課的大多是媽媽，只有少部分爸爸參與度特別高。

因為這些，本來關係就差的夫妻，生了孩子後只會更差，有些生育之前，親密關係可能七八十分，經歷生育問題後會一下子降到40分，甚至0分，0分的概念就是「我拒絕」，我以孩子為藉口，拒絕和你發生親密關係。

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但是，這是可以改變的。

大部分產後夫妻，已經忘記營造激情這個事情。他們忽略「我要脱離情境」。我要脱離我是個媽媽、爸爸的情境。你們兩個需要去找一些激情，忘記掉這個情況，這個是需要練習的。

我也會跟很多產後女性説，在我們沒有很多時間和精力的時候，我們不要求跟小年輕一樣，有很頻繁的性生活，一個月有一次高質量的，足夠讓我幸福，足夠讓我回味，足夠讓我支撐到下一次，是可以的。

我也會跟她們説，判斷性關係的質量，是你開不開心，幸不幸福，有沒有感覺到被愛。如果有，那質量就是高的。就算沒有實質的性行為，你們有高質量的親密關係，你對此非常滿意，這也是一個非常好的狀態。

每月這一次，兩個人好好計劃。可以把孩子交給長輩，定一個不錯的酒店或民宿，穿上性感的衣服，灑上對方喜歡的香水，泡個熱水澡，這個過程也是在做親密關係的互動，而不止是那種傳統的納入式行為。

這個方法，在關係較好，願意在性問題上交流的年輕夫妻中，效果非常好。本來夫妻溝通就有問題的，不是説我單方面講給他太太，就可以解決問題的。這跟心理諮詢一樣，能影響的，只有面前這個人。

飽受困擾的她們

在產後康復診所裏，我接觸到的產後女性，大多數是30歲以上的二胎媽媽。這家診所收費不低，能來就診的女性，經濟收入、家境也都非常不錯，可以説，生活中遇到的不少問題，她們可以用錢來解決，不過，性的問題不在其中。

你會發現，很多產後女性，對性的瞭解其實非常匱乏。比如她發現老公在看A片（成人影片），內容她覺得非常變態，她會覺得老公是不是變態，或者老公背叛了她，這種情況還挺多的。

還有一些夫妻，男女雙方都很優秀，工作、生活中的各種問題都能交流。但性這個問題，平時根本不會提。很多人本身就認為，聊這個是不好的，尤其是女性，從小被教育這個東西不能聊，不能談、不能碰。

有些妻子，其實很難跟丈夫提出需求，「我能告訴你」的前提是，「我知道我喜歡什麼」，而不是憑空讓男性去發現。她對自己身體的探索都很少。 自己都不清楚，觸碰哪些地方會更興奮、愉悦，也就談不上跟伴侶溝通這些問題。

這跟我們的環境有關係，男生自慰在大家看來，是很正常的事情。但女性就是羞恥的。甚至有些女性會説，我從來沒有類似的探索，我很驕傲。

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也有一些女性會説，以前和有海外留學經歷的男孩子戀愛時，雙方是能夠交流性的，但現在的老公比較傳統保守，她不敢跟對方談性，連用情趣玩具都擔心被發現。

其實我覺得，類似這樣的擔心，也很正常。夫妻性生活出現問題，本來應該兩人一起來諮詢，但是很少有男性會來。這似乎關乎男性的自尊。除非夫妻間的性問題已經非常嚴重，妻子提出了離婚，他才會和妻子一起來就診。

不過，我也接到一些丈夫打電話諮詢，詢問可不可以花錢來讓妻子治療，目的是讓妻子同意跟他過夫妻生活。

很多產後女性來諮詢時，已經對另一半非常失望，「我已經放棄他了，你就拯救我吧。你就告訴我自己怎麼快樂吧」。

我遇到過一位產後女性，她丈夫外形條件很好，穿衣品位也不錯。但她對丈夫就是沒感覺，看到他的臉，就會想到一些令她不滿的事情，比如家庭矛盾、婆媳關係。她的婚姻超過10年了，家裏兩個孩子，婚姻問題重重，她已經放棄了親密關係的改善。她跟我們袒露，她出軌了。

確實會有一部分產後女性，會在外遇身上重新尋找激情。她寧可與別人體驗更好的性關係，也不願跟老公再溝通。因為這涉及到男性自尊、傳統觀念的壓抑，交流起來並不容易。作為諮詢師，不管誰跟我聊這個，我只能保持中立，並告訴她可能面臨的風險，比如被發現後，家庭可能遇到的衝擊和傷害，最終怎麼做，還有要由她自己來做決定。

我還遇到不少女性，夫妻關係出了問題，或老公有了外遇。最先想到的就是學習性技巧。我接診過很多太太，問我「是不是跟你學一些性技巧，就可以抓住我老公了」。這樣的要求讓我哭笑不得，我們專業的老師也不教這些呀。

這是典型的魅男，在親密關係中的一切努力，都是為了取悦男性。社會上有很多情慾開發訓練營，這是大眾需要的東西。但遺憾的是，魅男的訓練營是最容易賺錢的，我們做調研的時候發現，不少訓練營甚至找性工作者做導師。

教你怎麼重獲女性魅力，是忽略了本質問題的。但是，這是最容易被大眾接受的，我們被這樣教育了幾千年了。

有不少男性也會埋怨妻子，我們生活不和諧，還不是你不打扮。可是，我接診的很多產後女性，外形、狀態比同齡人出眾許多，比如傳統媒體主播、品牌主理人，她們很漂亮，一樣遇到了問題。 外貌、女性魅力都不是性生活最重要的部分，它佔了一小部分。

我跟這些要求學技巧的女性説，你們的問題不在於性，更深層的是親密關係的問題。

我們做性科普、性教育，很多人聯想到的是性技巧、性偏好，或者跟A片相關的東西。其實性教育的目的，是教你尊重、包容多元的關係。告訴你，性之前是愛，親密關係才是一切的根本。而不是我做性教育，就要求你一定要有性愛。

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除了現實問題，生理問題也會令產後女性產生諸多困擾。

每個產婦都會做盆底肌恢復，醫學研究也表明，這與性生活體驗有直接關係。很多人會有困擾，為什麼她做了有效果，我沒效果，這個是不是沒用。

每個人盆底肌損傷程度不同，要恢復到一個不錯的水平，需要的時間和付出也不同。而且，盆底肌的肌肉鍛鍊，跟我們健身的道理是一樣的，需要長久、持續地鍛鍊。你堅持做，不會比未生育女性差，其實生產帶來的問題很多，除了盆底肌損傷，骨盆會打開，肌肉表面附着的筋膜在孕期也會被壓迫，如果還有這兩個問題，單單修復盆底肌是不夠的。

其實，產後女性需要一個針對性的修復方案，遺憾的是，這一行還不夠卷，深圳專業的產後康復診所只有幾家，美容院提供的這些服務，又缺乏醫療專業的經驗。

缺失的性教育

我在台灣還沒有感覺這麼明顯，但是在大陸，感覺大家讀書的時候，父母總是告訴你不要談戀愛，一畢業就馬上催婚。好像一畢業就懂得怎麼戀愛，成為一個丈夫、妻子、爸爸媽媽。

其實不是這樣的。我們在青少年，該受到的教育缺失了，很快就進入妻子、母親的角色。我們沒有受過良好的性教育，結婚後、生育後該遇到的問題一個都不會少，甚至更多。

我有一些男性粉絲會説，我的女朋友好單純啊，連孩子怎麼生的都不知道，好可愛啊。有些女生也覺得自己這樣子，特別好。其實很多夫妻，不是在生育以後出現了問題，而是從一開始，他們就有問題。

粉絲當中，很多小年輕經常問我「第一次」的問題。女性的問題往往是，要不要給他，要不要接受，處於一個被動的狀態。男性的問題則是，怎麼讓她願意。

我會問女孩，你要考慮的是，你對這件事瞭解有多深，過程中可能會發生過什麼，你和他有沒有一起去學習，回答都是「沒有」。但是，能來提問的女孩，已經很棒了，她已經在思考了。

我給她們的建議是，可以從幾個角度來做決定，你們的關係，到了你覺得可以發生性關係的地步了嗎？這個事情可能會有很多問題，不像你們想象的那麼美好？這件事發生後，你可以對自己負責嗎，而不是讓他來負責。如果你判斷你們的關係發展到了這一步，你得先規避風險，怎麼避孕，怎麼預防性病。你覺得自己能夠為自己的行為負責，即便他未來會提出分手，你也不會難以接受，那再進一步考慮要不要進行，怎麼做。

這個時候就是建立一個觀念，性愛是兩個人的事情，要兩個人一起負責任。兩個人必須都在其中。

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男性我也會問他，有沒有跟對方一起討論，學習過，對方清楚會發生什麼事嗎？大部分都會説沒有。我就告訴他，為什麼要一個人承擔這件事，這會讓你有操作焦慮的。

第一次對男性來説，一般會很緊張，很新鮮，很敏感，大部分男性第一次的表現，可能是失敗的。如果女生不瞭解這一點，她會覺得他怎麼這樣。這就會讓男性進入一個惡性循環，我是不是不行，這個自信心會受挫的。 女性也會有誤解，是不是性的體驗就是很不好。

一開始，你們都不能用A片的標準來要求自己，好的體驗，是建立在兩人對知識的瞭解，不斷練習的結果。但是大部分男性，就覺得我應該一個人承擔這一切，因為男性應該是主動的一方，女性應該是被動的。

夫妻也是一樣，從一開始女性就進入被動的角色，怎麼可能婚後就成為主動一方呢。

快要結婚的粉絲問我時，我都會告訴他們，假如你們沒有婚前性行為，你們在婚前能做的是深入的討論，而不是已經結婚了，再開始討論這個問題。很多人覺得結婚是個終點，其實它只是個起點。

我們同屆研究生有20多個，像我這樣全職做這個行業不超過5個。大部分人在研讀這個專業前，都有自己的職業，醫生、教師、律師，工作上需要補充這部分知識，他們原本的收入都不錯，沒有必要再做職業上的冒險。

我們的所長林燕卿教授，希望我們能創造工作，而不是你念了，我提供工作給你，這對我們的考驗是很大的。

我們專業的一位學姐，畢業後成為台灣性治療的第一人，診所也有開到大陸來。我在這家診所實習的時候，他們很想讓我留下來，但我最後還是決定來大陸工作，這邊的機會更多、更好。

另外一個原因是，性治療能影響的人還是少，性治療整個療程下來需要花5萬到8萬，這不是普通人能夠負擔的。

我希望通過性科普和性教育影響更多的人。我看到大陸很多做性教育的機構，資金一般來自政府扶持。但我覺得，要想讓這個領域真正成長起來，需要讓大家看到一個良性的可商業模式，這樣專業人才會更願意投入。

做性教育，我覺得最難的不是改變觀念，而是你願不願意睜開眼睛，放下捂緊耳朵的手，你只要打開一條縫，我就可以讓你去了解。

我有一期視頻，是講處女情結的，沒有想到的是，這期視頻被「處情吧」（由推崇處女情結的男性組成的貼吧）的用户看到了，大量的男性過來攻陷了評論區，罵我，罵那些在評論區留言的網友。

處女情結源自幾千年來的傳統觀念，不是一朝一夕去改變的。我能影響的，首先是那些清楚這些觀念有問題的人，其次是被這個觀念影響過，但深受其害的人，當社會上大多數人摒棄處女情結後，我們才有可能影響把處女情結當信仰的人。

討論性這種敏感議題，肯定會碰到刺耳的聲音，坦白講，攻擊我的人我不在意，我的老師林燕卿教授已經70多歲了，在性學界是權威人物，到現在還是飽受抨擊和非議。

我們在學校裏，也會討論這個問題，教授教我們的方式就是堅定優雅地回應，她也一直是這麼做的，你質疑我，那好，我們就召開記者會，你提出質疑，我們公開一一澄清，擊破。

以前，我也會花費更多的精力，跟這些人對話、激烈辯論。後來我明白了，其實還有更多的人，不需要辯論，他自己就可以吸收這些東西，當這樣的羣體足夠龐大，社會環境的改變自然會發生。所以現在，我更專注的是，只你願意聽我講，我就可以在你心裏種下一顆種子。

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