運動鞋｜專家教揀幼童波鞋貼士 adidas限時優惠人氣波鞋折上折

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專家：波鞋宜有鞋墊及足弓位承托

有註冊脊醫及物理治療師指出，家長為小朋友挑選運動鞋時，首要是留意鞋款的承托力與軟硬度。因一個人在步行時會產生反作用力，對身體不同部位的關節造成衝擊，當鞋履的承托力不足，下肢和腰部會承受2至3倍的壓力，或會令關節勞損。因此，家長宜為子女選擇有鞋墊的鞋，因為氣墊的避震能力相對較高，當氣墊面積愈大，身體承受的反作用力愈小，更加適合學生。鞋內的鞋墊最好具有支撐足部內足弓的構造，用以協助承托足部力量；鞋跟亦不宜太「貼地」，高度最好大約為一吋左右，鞋跟太高則會令小朋友的重心前傾，影響腰部和頸部的成長，甚至有可能導致寒背。

尺寸要剛好放到一隻手指

選擇尺碼適中的鞋亦非常重要，以剛剛好能在鞋尾放入一隻手指的尺碼為佳。若鞋子太鬆的話，小朋友雙腳在鞋內的活動範圍太大，走路時或需要刻意用力抓著鞋子，令小朋友走起路來「扭扭下」，容易跌倒。另外鞋子的尺碼太大亦會減低皮鞋的承托力，當鞋無法支撐整個人的身體重量時，除會增加扭傷跌倒的機會，更有可能令小朋友患上扁平足。

０-4歲運動波鞋款式 百搭易襯

1. GRAND COURT LIFESTYLE 魔術貼運動鞋

無論配襯工人褲或其他造型，這款 adidas 幼兒運動鞋同樣百搭易襯。堅固大底配以貼腳的魔術貼搭帶，為小腳賦予充足承托。 鞋身以一系列環保物料製成，最少 50% 為環保物料。有4種顏色，點擊即睇圖輯：

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2. RUNFALCON 2.0 運動鞋

為寶寶穿上這款 adidas 幼兒運動鞋，讓他們愛上運動。無論要站立、爬行或學步，穩固結構都可帶來完美承托。感覺輕盈，毫不累贅。

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4-8歲運動波鞋款式

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同場加映：adidas夏日服裝

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