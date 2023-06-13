adidas優惠｜1連6日低至半價　休閒小白鞋/運動跑鞋$82起附優惠碼

adidas再又減價優惠！adidas推出第2輪限時優惠，一連6日大減價，多款人氣波鞋、運動服飾及配件等劈至$82起，涵蓋大量經典款式，例如SUPERSTAR、Stan Smith小白鞋、Originals等，更有多款男女裝運動外套、上衣、褲款等減價，買滿指定數量更可享額外半價，內文附優惠碼及連結。



Adidas優惠第2輪開鑼 休閒鞋款低至$114

adidas再推出激抵限時優惠，多款人氣熱賣波鞋再做優惠，包括繼續有復古款式SUPERSTAR波鞋、經典款Stan Smith、GRAND COURT SE、拖鞋等休閒鞋款，易襯又好看，低至$114就可以入手，超級抵買！

▼adidas休閒波鞋款式▼

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今次優惠波鞋款更包括其他運動跑鞋，包括NMD、NIZZA RF、NITEBALL、COURTIC等，減價至6折起，買夠指定數量更可享額外半價，機會難得。

▼adidas運動波鞋款式▼

▼adidas休閒拖鞋款式▼

男女裝運動服飾$82起入手

除了運動鞋及波鞋，多款adidas男女裝運動服飾減價，包括運動外套、風褸、短袖上衣、長袖衛衣、運動跑褲等，最平減至$82入手；另外更有運動長襪、短襪、漁夫帽、鴨舌帽等均有優惠，方便日常穿搭。

▼adidas 運動上衣款式▼

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▼adidas 運動外套款式▼

今次優惠為官網限定，顧客只要購買指定正價及減價產品3件，可享額外6折；購買5件或以上則享額外半價；全單購買滿$1,300可再享額外9折，只需輸入優惠碼【SUMMER10】，可享雙重折上折，以優惠價入手心水商品喇！更多詳情可前往官網查詢，大家記得不要錯過。

adidas 優惠詳情

推廣日期：即日起至6月18日

推廣地點：adidas官網

購買網址：請按此