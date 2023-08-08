14,000呎一站式兒童近視防控中心旗艦店開幕 提供4大近視控制方案

根據香港衞生署最新資料顯示，香港6歲學童當中約有18%患有近視，至12歲學童近視比率已急升至約62%，比率冠絕全歐亞國家及地區。近視的度數會隨著年齡不斷加深，而深近視長遠來說更會增加青光眼、視網膜脫落及近視性黃斑病變的風險，所以絕對不能忽視子女近視的問題！據專家指出，6至14歲是近視加深的高峰期，如小朋友出現6大徵狀或出現視力問題，宜盡早諮詢醫生意見並進行眼睛檢查。不過，為小朋友揀選驗眼場所時宜切合以下三點，才能達到有效控制近視、預防近視。



6大徵狀或出現視力問題 家長需密切留意

若小朋友持續有以下情況，有可能是視力問題的早期跡象：

1.常瞇眼看東西

2.經常側頭

3.閱讀距離愈來愈近

4.經常眨眼、揉眼

5.經常頭痛

6.看黑板有困難

6至14歲為控制近視的黃金期 深近視較易患上眼疾

近視度數會隨年齡增加，一般達到18至20歲左右才穩定下來。而6至14歲的小朋友正處於成長階段，近視加深速度會更快，加上學習要運用到大量科技產品，因此要好好留意這階段並要小心控制近視的情況。 當近視加深，或有機會演變成深近視，從而增加患上嚴重眼疾的機會。近視800度以上的人患上嚴重眼疾的風險比正常人高，例如視網膜脫落，白內障、青光眼、黄班點病變等。

選擇驗眼眼鏡店需切合以下三點

1. 備有專業檢查儀器，需準確驗眼度數及量度眼軸長度，才能有效預測小朋友將來近視度數趨勢

2. 備有視光師及眼科醫生在場，才能有效對眼睛作全面檢查，並因應眼睛情況提供專業意見及護眼貼士

3. 設有多種解決方案：提供單光（普通）眼鏡/近視控制鏡片選擇、提供預防或控制近視眼藥水及ok鏡等等

擺脫傳統眼鏡店風格 特設兒童玩樂空間 鼓勵學童定期驗眼

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清晰眼科旗下的一站式清晰近視防控中心旗艦店位於尖沙咀黃金地段The ONE，佔地14,000呎，環境設計圍繞kids friendly意念，設有兒童專屬玩樂空間，環境舒服而寬敞，小朋友可以隨意遊覽玩樂分散緊張心情及學習護眼知識。完成驗眼過程後，小朋友更可到夾公仔機一展身手，有機會領取精美獎品回家，使驗眼過程更有趣、開心。

清晰近視防控中心提供全面13項檢查、4種近視控制方案

清晰近視防控中心的專業醫療團隊會提供一對一服務，先由眼科視光師替小朋友作詳細檢查，再交由眼科專科醫生作醫學診斷及分析，並制定最適合小朋友的近視控制方案。

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一站式近視控制服務，有視光師和醫生檢查，做全面13項檢查；中心現時提供的4種近視控制方案，包括阿托品眼藥水(Atropine)、角膜矯形術(OK鏡)、近視控制鏡片，以及近視控制隱形眼鏡，所有方案近視控制效果均高達5-6成以上。而醫生與視光師因應小朋友個別需要，或會建議混合使用兩種近視控制方案，以達致最佳控制效果。最後，眼科醫生更會跟小朋友分享護眼知識及護眼貼士，加強小朋友護眼概念。

Clarity 與 Zeiss 蔡思組成策略性聯盟,於診所開設全港首間蔡司近視管控工作室，更採用VISUFIT數碼中心定位精準量度鏡片位置，比起人手量度焦距更加準確。另外，中心亦擁有國際級MRT儀器，可以有效量度眼睛全區域離焦數據，確保訂製的個人化近視控制鏡片貼近使用者個人情況及需要。

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推廣期：即日起至8月31日

中心地址：九龍尖沙咀彌敦道100號 The ONE 11樓全層

中心開放時間：星期一至日10:30-20:00

條款及細則：

此推廣只適用於「尖沙咀The ONE分店」。

此推廣僅適用於首次Clarity學童近視控制評估檢查。

此推廣只適用於Clarity學童近視控制評估檢查,不適用於其他檢查或手術之費用。

清晰醫療將保留此推廣的最後決定權。