育兒經｜收納量大+便攜+型格 選購「媽媽袋」3大要訣(附優惠碼)

常說媽媽的手袋就好似百寶袋一樣，尿片、濕紙巾、哺乳巾、奶瓶、奶嘴，幾乎每件育兒用品都必不可少，必須時時隨身攜帶。不想帶BB出門時大包小包非常狼狽，一個好背且收納力強的「媽媽袋」必不可少，而且作為靚媽，更要留意媽媽袋款式時尚型格！到底要如何選擇一款合適的「媽媽包」？



選購「媽媽袋」3大要訣

1. 收納容量



照顧新生兒所需的裝備數之不盡，雖然大部份嬰幼兒用品的體積都尚算小巧輕便，但要把所有東西同時收納，便需要預留更多空間。選購媽媽包時建議可留意背包底部的大小，從開口處由上往下看，確認包包展開後的容量是否足夠放下所需物品。而一般來說，包包的底部越寬，能容納的物品便越多，而深度（長度）則建議不要太深，方便拿取底部物品。

Anya Hindmarch 這款Inflight度假包令收納更加容易，大容量包身可裝放衣物和其他小物，多個口袋已貼心以標籤裝飾，方便你拿取物品。

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2. 重量及便攜性



媽媽包本來已經要攜帶大量嬰幼兒用品，因此包包本身的重量也理應越輕越好。選購時除了可以把包包揹上身實測重量，亦可特別留意包包使用的材質與配件，如尼龍材質是最輕身之選，其次是帆布，建議媽媽們可首選尼龍質地。

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3. 挑選多功能口袋設計



媽媽袋內一般會放置大量物品，如果只有容量大卻沒有多口袋，每次找東西都會猶如大海撈針一樣困難。建議媽媽們選購時可留意袋內是否附有分隔袋及多夾層，夾層越多，分區越仔細，找起東西來才能快速而不費力。或者直接購買一些裝小物的小袋！Anya Hindmarch 這款Loose Pocket Big Things小袋以透明 TPU 材料製成，能讓媽媽輕鬆找到物品，皮革邊飾與穗飾拼鏈更添精美質感。包身小巧不會過量佔用空間，特別適合放入媽媽袋内。

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