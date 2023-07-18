5大香氛蠟燭生日禮物提案｜網購平台折完再85折　DIPTYQUE/LOEWE

網購平台NET-A-PORTER最近推出信用卡優惠，除了有原本的優惠外，只要是用滙豐信用卡，在結帳時輸入優惠碼「HSBC15」，就可以購買指定商品時折上折，額外有85折優惠，無論是正價還是減價貨品都有，今次精選出5大香氛蠟燭，可以作為生日禮物之餘，更可同樣有折上折優惠。

1. DIPTYQUE 彩色香氛蠟燭 - 黑色漿果香，300g (原價：HK$810，折後HK$688.5)

這款香氣蠟燭由知名品牌DIPTYQUE製作，以保加利亞玫瑰與黑醋栗的香味帶來獨特且難忘的體驗。其獨特的香氣組合將為你的朋友的家提供一種清新和舒適的氛圍。

2. BYREDO Burning Rose 香薰蠟燭，240g (原價：HK$700，折後HK$595)

對於喜歡玫瑰香味的朋友來說，這款BYREDO的Burning Rose香薰蠟燭將是個不錯的選擇。其前調為玫瑰花瓣、法國萬壽菊，中調為玫瑰原精、紫羅蘭，基調為樺木、黑檀木，帶來森林大自然的感覺。

3. LOEWE HOME SCENTS 金銀花香薰蠟燭，350g (原價：HK$935，折後HK$794.75)

這款高級的LOEWE燭台造型的金銀花香薰蠟燭能散發淡淡的花香，清新活潑的明黃配色令人眼前一亮。這款蠟燭的香氣淡雅而持久，隨附精美的包裝盒還可用作其他裝飾，是一份理想的禮物。

4. CIRE TRUDON Cyrnos 香薰蠟燭，70g (原價：HK$365，折後HK$310.3)

作為世界上最古老的蠟燭製造商之一，CIRE TRUDON以其獨特的香氣和優質的工藝而聞名。這款Cyrnos香薰蠟燭清爽得來帶點香甜，當中亦有雪松與薰衣草，使其甜味不致太強烈。

5. TOM DIXON Underground medium scented candle，250g (原價：HK$542，折後HK$460.7)

原是家具、燈飾的工業設計大師TOM DIXON，之前更推出不同香薰蠟燭，而這款 「Underground」香薰蠟燭帶有生薑香味及小荳蔻的木香，其黃銅色的燭座與大理石燭蓋更顯質感，送禮也不失大方。

滙豐信用卡 x NET-A-Porter 優惠詳情

優惠期：2023年7月15日至8月31日

優惠碼：HSBC15

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*優惠受條款及細則約束，詳情請參閱Net-A-Porter官方網站。