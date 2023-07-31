返學白波鞋推介2023｜精選各大品牌至抵優惠 附揀返學鞋6大貼士

黑皮鞋及白波鞋是每名學童上學必需品，選購鞋時必定要按舒適度、承托力、透氣為主。如果穿著不合腳的返學鞋有機會令足部承接過大壓力而令關節勞損、扁平足等問題，更有機會導致盤骨及脊椎問題。小編為大家整合各大品牌返學鞋至抵優惠，更會從透氣度、鞋墊設計等方面列出鞋款。



返學鞋必備元素

1. 鞋款需具承托力

鞋款承托力及軟硬度非常重要，如鞋款承托力不足，會導致下肢及腰部承受2至3倍的壓力，或會令關節勞損。

2. 透氣及避震力強的鞋墊

透氣鞋墊，可以減低

避震力強的鞋墊,有助減低足部壓力。

3. 尺寸要剛好

選擇鞋款不能選擇過大，在鞋尾位置剛好放入一隻手指的尺碼為佳。鞋款過大有機會使學童走路時足部用力抓著鞋子，使他們走路時感困難，甚至有不舒適的感覺，甚至會增加扭傷的機會。

4. 軟硬度適中

測試軟硬度方面，鞋款過硬過軟同樣帶來足部不適。家長可以用雙手測試鞋款軟硬度，可以用手分別拿著鞋跟和鞋頭，再輕力將鞋跟和鞋頭對摺並屈曲，以「S形」扭動整隻鞋。如果能夠輕易扭曲，代表鞋款過軟，承托力不足；相反若無法扭動則表示鞋身過硬，小朋友穿著時容易「刮腳」。盡量選擇可以輕微扭動的款式，中間位置沒有變至較為理想，那就能提供足夠活動空間，同時有足夠承托力。

返學鞋推介

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NIKE FORCE 1 LE (PS) 幼童運動童鞋 HK$499

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成就傳奇的元素，就在於此。 1982 年經典籃球鞋款改版回歸，Nike Force 1 LE (PS) 幼童運動童鞋重現日常風格。 一穿即可感受經典鞋款的耐穿性、緩震效能和舒適感。

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標準剪裁、魔術貼搭帶、合成皮革鞋身、OrthoLite® 鞋墊、內底具備 Adifit 量腳鞋墊。

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網眼鞋面、合成皮革覆蓋層、縫合的鞋頭和實心橡膠外底提高了耐用性。

FILA KIDS FREE TRAINERS 運動鞋 HK$740.00

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鞋側 FILA 及 F logo及鞋背 F box logo； 附加BOA 快旋按鈕方便綁緊鞋帶；鞋面革料網布拼接、鞋底使用軟膠囊技術、鞋底使用成型 EVA 及 TPU。