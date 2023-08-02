荷花BB展2023｜美贊臣寶寶科學館 邊學邊玩拎盡HK$800迎新禮遇

荷花BB展2023又嚟啦！小編為大家搜羅必搶優惠，發掘必去攤位！新手媽媽準備迎接新生命，心情又開心又擔心！初為人母自然未 Ready 好，總希望了解寶寶更多、照顧寶寶更好；可惜寶寶未有表達能力，常常令媽媽們一頭霧水，非常苦惱！今年荷花BB展的美贊臣「寶寶科學館」（A09攤位）就非常適合各位新手媽媽，可以學習照顧寶寶冷知識外，還可即場體驗獨家「媽媽的16型人格」測試，仲可以贏取豐富禮品！留意下文活動詳情！



荷花集團將於2023年8月3至6日於香港會議展覽中心 Hall 1 舉行「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」。為期4日的大型BB博覽，展位超過400個，產品超過100,000種。今年美贊臣將於A09擺設攤位，並以「寶寶科學館」為主題，媽媽可以拿走高達HK$800迎新禮物及其他著數優惠外，現場還設置大量互動及小遊戲位置，例如讓媽媽知道更多照顧BB實用知識的「寶寶大數據」以及「營養觸發站」，相信是展場必去熱門攤位！

1.「BB喊無眼淚=假喊？」專家拆解寶寶冷知識

美贊臣超過110年科研，品牌找來註冊護士為各位媽媽收集多項「寶寶大數據」，讓新手媽媽可以在寶寶出生前預先學習照顧寶寶的冷知識。「為甚麼寶寶沒有眼淚？」、「寶寶出生第一年要預備多少套衣服？」各位媽媽可以用一個趣味角度預習BB成長！

2. 「媽媽的16型人格」 心理測驗 心理學專家話你知是哪一種媽媽？

想知道你是點亮孩子夢想的「INFJ夢想媽」，還是要孩子事事都依照家規的「ESTJ管家媽」？美贊臣聯同心理學專家李偉堂博士，根據媽媽的性格特質編製出獨家的「媽媽的16型人格」 心理測驗。各位媽媽只要來到美贊臣「寶寶科學館」，即可玩「媽媽的16型人格」 心理測驗，回答簡單問題後，便可即場知道結果！把結果頁面分享至指定個人社交媒體帳戶即可獲得禮品 — 「滴露自動感應泡沫潔手液機套裝（原味清香）」1份**。

3. 新手媽媽學多啲 互動裝置了解寶寶成長

透過互動裝置讓各位新手媽媽更易了解各種寶寶關鍵營養成分，如MFGM母乳黃金膜和乳鐵蛋白。另有「營養觸發站」，介紹不同產品系列， 隨時幫媽媽 Ready 最合適寶寶的營養品，全面照顧不同寶寶需要。

4. 登記加入《美贊臣會》 即場拎走高達$800禮遇*！

美贊臣每年都會為媽媽帶來豐富優惠及禮品，今年都不例外！即場登記加入《美贊臣會》可獲贈美贊臣環保袋1個、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝1套、滴露無酒精消毒搓手泡沫(50毫升)1支、余仁生優惠券2張 (包括：HK$20余仁生現金禮券及HK$500余仁生野生蟲草現金禮券)及首次登記安康檢無創代謝病篩查服務送$100萬寧現金券，另外即場核對懷孕或寶寶出生（6個月或以下）證明更可額外獲美贊臣護頭小兔枕1個，造型非常可愛！

成為會員後各位媽媽已可即場享用會員優惠，A+智睿®️指定新會員可獲獲BB展專屬第二或三階段優惠劵(1張)^: 於BB展指定零售商即場買1罐A+智睿®️，指定產品即減港幣$100！

另外同場有Enfinitas藍臻®指定新會員限定優惠，於指定零售商購買Enfinitas藍臻®️系列2號370克配方奶粉(1罐) #，即可憑收據到美贊臣攤位領取Enfinitas藍臻多用途玩樂墊及收納袋(1件)。指定新會員可獲BB展專屬第三階段優惠劵(1張)^: 於BB展指定零售商即場買1罐Enfinitas藍臻®️第三階段產品，即減港幣$150。

5. 孕媽媽必做免費營養諮詢

完成A09攤位的《寶寶科學館》，孕媽媽還可以即場於R03-R05攤位進行免費營養諮詢服務，現場會有註冊營養師為各位媽媽解答問題！完成諮詢後，更可獲得價值高達$900的精美禮品包，包括：精美嬰兒圍兜（一個），讓媽媽為寶寶準備最好！

立即了解更多：http://bit.ly/mjnbbexpo

**活動受有關條款及細則約束。詳情參考www.meadjohnson.com.hk/babyexpo/mbtiterms

*申請人於2023年8月3日至6日在BB展現場登記加入《美贊臣會》並確認成為新會員，可獲得迎新禮品組合壹份。迎新禮品數量有限，送完即止。活動受有關條款及細則約束。​ ​​​參考相關禮品的建議零售價計算活動及獎賞受有關條款及細則約束。圖片只供參考，詳情請參閱網頁之條款及細則，並且一切以實物為準。所有禮品先到先得，數量有限，送完即止。禮品之品質擔保或服務保證由相應禮品供應商承擔。如禮品因故無法如期供應，本公司有權延遲禮品換領或提供替代禮品。​ ​

​ ^活動及優惠受有關條款及細則約束。只適用於BB展專屬A+智睿系列®第二或三階段優惠劵及Enfinitas藍臻®第三階段優惠劵，只限於BB展使用，數量有限，送完即止。

# 活動及優惠受有關條款及細則約束。只適用於 Enfinitas 2號配方奶粉(370克裝) ，禮品數量有限，送完即止。

圖片只供參考，一切以實物為準。禮品之品質擔保或服務保證由相應禮品供應商承擔。如禮品因故無法如期供應，本公司有權延遲禮品換領或提供替代禮品。