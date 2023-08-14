開學系列｜護脊書包大比併 八大書包品牌價錢、功能、容量

開學前夕，不少家長都會為子女購買護脊書包。近年小學生書包過重問題備受關注，護脊書包則有望幫助學童減輕背部負擔。市面上有不少書包品牌，書包更愈趨精美之餘，更重要是標榜護脊，以下文章將比較各大書包品牌的書包容量、功能和款式等，品牌包括Charm Day、Tiger Family、Moonrock、Beckmann、Millton、KAGS、Smiggle和SPI。



Charm Day



兒童護脊書包（粉紅色）適合身高95cm - 120cm 兒童

書包容量：18L

產品尺寸：高37.5cm x 闊27cm x 厚17.5cm

重量：0.6kg

價錢：$488-588

認證：香港安全認證，通過QB/T 1333-2018測試

書包特色：

1. 輕巧書包僅重0.6kg，比同級產品再輕40%！

2. 供應全港七成幼稚園護脊書包，專業護脊，專為香港學童體形設計，榮獲CDBS21香港安全認證，通過QB/T 1333-2018測試。

3. 書包配備三層護脊穩定結構，十字護脊繫帶令書本重量更貼近背部，有效將書包重量平均分布；書包配備人體工學護脊設計充棉，內置彈力設計，有助保護學童脊椎。

4. 不含聚氧乙烯，使用不易燃物料，無毒、無重金屬、無甲醛、無PVC，更通過十一項物理結構安全測試。

5. 加寛、加厚肩帶，將壓力分散，舒適地減輕肩膀負擔。書包配備可調整防滑扣，再加上貼心收尾帶設計及魔術貼設計，進一步防止肩帶移位，杜絕學童高低膊的問題。

6. 高密度防水防滲物料、安全斜入拉鍊、耐磨防水底部、配備安全反光帶。

7. 具透氣功能、反光功能、胸帶扣（可造調動式防滑帶）、結構性保用2年（非人為所致）。

CHARM DAY官網

+ 4

Tiger Family



Tiger Family Joy 系列 輕量護脊書包 Pro 2 - Lovely Things （適合125-140CM兒童）

書包容量：20L

產品尺寸：高38cm x 闊30cm x 深20 cm

重量：0.95kg

價錢：$938

認證：德國IGR e.V. 人體工學認證產品

+ 2

書包特色：

1. 德國權威認證，最有效減負護脊系統，有效減輕肩部壓力達66%

2. 配備德國專利Fidlock秒開磁扣，讓孩子單手操作，秒開秒關

3. 此系列的書包是根據全球回收標準，將PET塑膠瓶回收並循環再造成的紡織物料，減少了對環境帶來的傷害

4. 此系列的書包配備安全閃燈和定向反光物料，清晰視覺警示效果，全面性確保孩子的安全

Moonrock



LSP103P護脊書包-獨角獸之夢-淺紫色（適合95-140CM兒童）

書包容量：18L

產品尺寸：高37 cm x 闊26cm x 厚19 cm

重量：0.77kg

價錢：$833

認證：美國脊椎神經科協會認證護脊椎書包品牌

書包特色：

1. 新研發S型3D立體透氣工學背帶：智能設計厚薄不一的高密度海綿令書包重量平均分佈雙肩；另外肩帶有多個透氣孔，屈曲時能作為緩衝使肩帶更輕巧和貼服於肩膀。

2. 獨家研發長頸鹿扣：有XL、L、M、S四個檔位，可以根據每個孩子的身高以及發育程度不同而調節。

3. 新改良W桿彈性雙環避震式多角度自動調節系統：肩帶不易滑落且與肩膊更貼服，可以根據人體的肩膀寬窄進行左右開合，防止書包的背帶夾脖頸。

4. 新設計雙L型翼式底板：書包乖乖站立地上不易倒，更能令書本重力傾向背部，減輕背部壓力。

5. 新改良高密度海綿背墊及腰墊，背上有如睡在床褥般舒適！進化版軟墊手挽；五點式承托；透氣系統；護脊鋁合金桿；快拆磁石胸帶及腰帶扣；防水物料袋底，易潔好打理；YKK拉鍊；防潑水；超輕量；全方位反光；不含聚氯乙烯。

+ 3

Beckmann



Classic 兒童護脊書包 22L - 夢幻獨角獸 5.0（適合110-140CM兒童）

書包容量：22L

產品尺寸：37 x 24 x 25cm

重量：0.94kg

價錢：$940

認證：加拿大脊醫學會(CCA)、德國健康與人體工學研究所(IGR)、德國兒童風濕病協會(DKS)

書包特色：

1. 內置護脊鋁片，有效轉移書包重量，適合孩子貼身背負

2. 採用防潑水材質製成，同時內附專用防雨套

3. 貼心反光設計，上學更加安全

4. 分層收納大空間，水壺雨傘午餐盒都有專屬放置位子

5. 包身輕量，榮獲加拿大脊椎治療師協會認可的後背包

6. 專利支撐系統將50%重量轉移到臀部

7. 附零錢包 ，內含五片可更換裝飾布章

8. 書包前拉練口袋可翻轉隱藏圖案

Milton



Millton ML-04 20L護脊減重書包（適合100-135CM兒童）

書包容量：20L

產品尺寸：高42X 闊28X 深17.5cm

重量: 0.7kg

價錢：$737.8

認證：瑞士通用公證行SGS驗證

+ 1

書包特色：

1. 超輕量設計，書包淨重只等於一打雞蛋

2. 含雙軸護脊背架，人體工學穩重胸帶和減重腰帶

3. 高抗水/高拉力CORDURA®尼龍，特製環保塗層強化功能

KAGS



DUSTIN mini 系列小學生專用人體工學超輕護脊書包 - 藍色

書包容量：18L

產品尺寸：高40cm X 闊27cm X 深17.5cm

重量：0.74g

價錢：$763

認證：美國脊椎神經科協會認證護脊椎書包品牌

書包特色：

1. 少於800克超輕護脊書包；脊椎保護；重點內置彈力帶承托脊椎

2. 防潑水水高密度物料；加強版反光防水拉鍊拉鏈

3. 學生證套連頸帶；一前格小物設計；一條拉鏈可存取所有課本及習作；iPad 內袋；輕巧單手柄；雙側袋放置水壺雨傘

4. 日本設計為學童而設易按前釦；不易燃物料；保溫便當內格設計；為年幼小學學童設計

Smiggle



書包容量：17L

產品尺寸：高42cm x 闊30cm x 厚13cm

重量：0.74kg

價錢：$549

書包特色：

1. 備有厚肩帶、腰帶、軟背墊，減輕學童脊骨壓力

2. 有多款款式及設計，更有卡通人物圖案

+ 3

SPI



書包容量：26L（細碼：120cm 或以上）

產品尺寸：高37cm x 闊24cm x 深25cm

重量：0.95kg

價錢：約$500至$520

認證：香港安全標誌認證

書包特色：

1. S型背帶 - 人體工學設計，配備胸帶扣使肩帶固定肩賻中間，舒適緊貼背部

2. 背部及底部 - 均用上堅固護脊板及高承托織維膠底板，對護脊起關鍵作用

3. 腰帶 - 扣好後令書包緊貼身體，使重量平均分布，備有收納位置，安全美觀