TVB親子真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》陳展鵬、Bob等星爸獨力湊B!

男士湊小朋友一定係豬隊友？還會專搞破壞無建設？由無綫電視開拍的全新實驗性真人騷《爸知弊！你嚟湊吖！》，由星爸黎諾懿及星媽陳敏之化身校長及副校長，於「爸知弊幼稚園」內，合力向參與節目的四名藝人爸爸下戰書，讓他們大展「湊仔潛能」！節目組這次邀得「暖男爸爸」陳展鵬、「食腦爸爸」林盛斌、「喊包爸爸」林子善及「無為爸爸」Alex，在無劇本和無預警下參與湊B大作戰。



無劇本、無預警拍攝

為求拍攝星爸最真實的反應，星爸在節目開拍前將會於「無劇本」、「無預警」和「無得傾」的「三無」情況下，獨自擔當照顧小朋友的角色，製作組會以各種理由調走媽媽，讓爸爸在不知情的情況下開始連串任務。媽媽們則會與陳敏之及育兒專家Rosa透過隱藏鏡頭評價爸爸表現，以及隨心所欲向先生發號施令。製作組於節目開拍前會進行資料搜集，與媽媽事先溝通，並針對爸爸在湊B方面的不足，提供度身訂造的挑戰，更會提供隱藏任務，考驗爸爸們的應變能力。

素人家庭與藝人家庭互動交流

製作組會另邀素人家庭參與節目，與藝人家庭互動和交流。四組現身節目的素人家庭均經過製作組面試及嚴格挑選，例如首周現身的爸爸Davis性格安靜內斂，遇上「急驚風」的林盛斌，到底會擦出甚麼火花？本來獨自照顧自己孩子已「一頭煙」的星爸，當面對素人家庭的小朋友時，會出現甚麼驚人變化？

考起明星爸爸 怎樣選擇合適奶粉？

新手爸媽湊小朋友，其中一個難題相信離不開選擇合適的奶粉。小朋友由出生開始已可建立良好的有機飲食習慣，有機飲食更可由奶粉開始。HiPP是全港唯一含有天然HMP母乳益生菌的有機奶粉適合初生至兒童補充每日營養，確保無激素、無農藥、無基因致癌物，HMP母乳益生菌源自母乳，更有效提升腸道免疫力及吸收力，幫助小朋友長肉長高。孩子到了3-6歲，兒童有機奶粉更支援成長全面所需營養，解決偏食營養問題，長高又長肉，對骨骼發展至為主要。未知藝人爸爸們懂不懂為小朋友精明選擇奶粉呢？

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隱藏任務測試爸爸隨機應變能力 何時開始食有機食物?

除了主任務，製作組還額外準備多項「隱藏任務」作不定期放送，爸爸需要在仔女不知情情況下，用盡方法誘導子女達成既定目標，包括「食飯要食曬」、「要主動分享」等，測試爸爸隨機應變能力！

不過不知道各位明星爸爸又知不知道小朋友何時開始可以接觸有機食品？其實小朋友由出生開始已可以建立良好的有機飲食習慣，由於他們的身體和免疫系統尚未完全發育，對化學物質的排除和代謝能力較弱，容易受到有害化學殘留物長遠的影響。此外，他們的呼吸道和皮膚較為敏感，選擇有機食品可能有助於減少兒童接觸這些有害成分的風險，從而減少兒童敏感機率。

而有機飲食可以由嬰幼兒奶粉開始：

幼兒期：從初生到三歲，日常建議飲用含有益生菌有機奶粉作營養補充，避免過早接早有害化學合成成分，以天然有機和安全可靠的奶粉為主糧。 一歲後幼兒的飲食開始多樣化，包括較小的食物塊狀食物，如水果、蔬菜、面包、肉類等。在此期間，建議父母盡可能地讓幼兒食用有機食品，以避免接觸農藥、激素、塑化劑等有害物質，從而減低過敏機率和保護腦部發展。



學齡前期：從三歲到六歲，學齡前兒童的飲食習慣開始形成。在此期間， 建議父母讓孩子食用更多的有機蔬菜、水果、全穀物和有機肉類，以確保 他們補充源自大自然的原生營養。營養師亦建議補充有機奶有效支援成長，並補充全面營養所需，改善偏食，長高又長肉。



原來照顧小朋友有如此多學問！各位爸爸媽媽，記得8月31日起逢周四、五晚十點半收看翡翠台《爸知弊！你嚟湊吖！》，一起看看四大藝人代表爸爸大展「湊仔潛能」！

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