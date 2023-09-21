紮肚瘦身｜無產齡時間限制　一個療程解決產後媽媽身形問題

瘦身不瘦肚，是產後媽媽的最大煩惱！又聽聞有紮肚黃金期？產後媽媽要如何選擇合適有效的紮肚療程？為針對產後女性盆骨變寬、肚皮鬆弛、腹直肌分離等問題，pureplus全港唯一 PPB專利紮肚技術提供全方位修復，十次見效。品牌最近更獲01親子「最愛紮肚服務品牌大獎」。紮肚無產齡時間限制，配合專業按摩手法、醫療級儀器，多管齊下，助你開通七輪、重塑腰腹線條，全面解決產後媽媽身形問題。



一個療程六大功效 全方位塑形修身絕佳方案

坊間多數紮肚療程僅靠人手按摩及紮肚兩種方法助產後媽媽回復身形，需在10天內進行密集式紮肚療程。而pureplus全效紮肚術則多管齊下，配合醫療級儀器，一個療程達到六大功效︰修形、去紋、復位、滅脂、排毒及養宮，為產後媽媽全面塑形修身。療程無須強制性10天內進行，紮肚時間每次達6至8小時已足夠，期間不影響日常生活，時間安排更自由。

名模Ana R、港姐周嘉蔚等星級媽媽都選用的紮肚品牌。

人手X儀器塑身 腹直肌收窄高達90%

全效紮肚療程特色在於結合人手與先進儀器，同步進行，達至腹直肌收窄高達90%。療程以開通脈輪能量為第一步，人手按摩開通七個人體能源中心，如開通太陽輪有助舒緩胃痛、胃脹等問題，開通臍輪針對產後媽媽惡露不清、盆腔炎等婦科病；由根本入手打好底子。

以七輪按摩改善身體新陳代謝，配合天然有機精油按摩，令紮肚事半功倍。

懷胎十月，被撐開的腹直肌並不會自行修復。固此，束腹師的功力就非常重要。經驗豐富及具國際認證資格的束腹師，利用度身訂造、透氣舒適的私人束腹布，進行定位束腹，達至收細腰、腹及盤骨復位功效，改善身形及產後鬆弛肚皮；將腹直肌由4指收到半指，腹直肌收窄高達約90%。

經驗豐富、獲國際認證資格的束腹師，提供定位束腹服務。

為提升療效，療程更利用美國FDA及歐盟CE認證儀器，踢走肚皮上難以消除的橙皮紋與頑固脂肪，產後媽媽無須運動，名副其實躺著瘦！BTL 360™超聲波儀器結合單極射頻技術，能增加細胞滲透性，極速重塑膠原蛋白，減淡妊娠紋，提拉鬆弛的皮膚。而Vanquish ME™隔空溶脂則利用高頻電磁波技術，在無接觸、無損表層肌膚及其他組織下，撃並消滅脂肪細胞。人手配合醫療儀器紮肚瘦身，事半功倍。

隔空溶脂儀器有效擊退脂肪，更可減脂高達13厘米！名副其實瞓住瘦。

不受紮肚黃金期限制 無產齡實現紮肚自由

別任由產後鬆弛的肚腩跟自己一世了！pureplus紮肚療程並無產齡限制，不受時間所束縛，就算是產齡達5年或以上的女性，只需十次療程，都可輕鬆重拾自信身形。以後無需左遮右掩，隨心穿著泳衣、露腰裝，做回自信滿滿的自己！

https://pureplus.com.hk/

(資料及相片由客戶提供)