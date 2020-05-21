【蔡英文就職】520演說不見「香港」　「台港共同體」真相曝光

看到本文標題，應該不乏讀者的第一個反應是：香港憑甚麼會出現在中華民國總統的就職演說？之所以蔡英文提不提「香港」都會成為新聞，全因在過去近一年期間，她就香港事態多番提出見解，站在示威者一方。

不提香港才是新聞傳播常態

從簡單資訊傳播講起，每一個地方都最關心本地政經事務，外間新聞大多數時候都比較次要，試問香港和深圳就只一河之隔，兩地民眾互相認識和關心對方的程度又有多高呢？有見及此，蔡英文被預期會提及「香港」二字，本來就不是新聞傳播常態。

蔡英文面對青天白日滿地紅旗及孫中山遺像，高舉右手宣讀誓詞。（中央社）

實則在這種「非常態」背後，存在了對於台港兩地關係的判斷偏差，錯誤得出「共同體」的印象。

蔡英文是台灣的民選總統，她要負責的對象至低限度是817萬個投票給她的支持者，香港人是不包括在內的。又或者準確一些說，香港人要成為其支持者所關心議題之一，蔡英文在公在私才有就此表態的理由，以目前示威浪潮退卻，台媒台民回到不再留意香港的新聞常態，她作為總統亦不會煞有介事地挑出來講。

香港示威成「逆轉勝」催化劑

無論持甚麼政治立場，港人都難以否認，蔡英文此前多番評價香港政爭，自然不是要以外地學者的眼光分析「深層次矛盾」，解構敵對陣營的組成和想法。她是要以外地政客的身份參與這場政爭，至少口頭上明確支持示威者一方，而根據其解讀，香港事態正好增強台灣現行兩岸政策的正當性。

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相比4年前就職演說，蔡英文提都不提「九二會談的歷史事實」，陸委會更表明「歷史已翻頁」，「沒有討論必要」。其實由蔡英文當總統以來，台灣的兩岸政策定位在於營造「民主台灣」對抗「專制大陸」，香港示威浪潮正好能配合其宣傳口徑，化約為「今日香港，明日台灣」一句簡單標語。

蔡英文從未作出任何承諾，所謂「台港共同體」由始至終都是坊間想像。即使在同情示威者的台民之間，同情幫助是一回事，強力支援則是另一回事，而香港示威作為新聞議題，是蔡英文「逆轉勝」連任的催化劑之一，但講到調整兩地關係以支持示威陣營，就從來提不上台灣的政治議程，更遑論有甚麼討論或共識。

誰會樂見「政治難民」湧入本地？

無論對香港示威有何看法，有多少台民會樂見大批「政治難民」或「政治移民」湧入，任由外人借台灣作跳板以建立「境外政爭基地」，變相催生大陸對台更強大的敵意和抵制措施呢？

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在蔡英文治下，政府對逾期居留者可能隻眼開隻眼閉，但流落台灣的香港逃犯仍要在無合法證件的情況下自生自滅，而各學府則一時間鼓勵香港學生來台升學，算是給一條小小出路，但任何鼓勵大批港人湧台的政策如大幅修訂《難民法》，對台民而言都是不合情理的「政治毒藥」。

不論因「台港共同體」想像而寄予厚望，抑或嘲笑蔡英文空口說白話「政治投機」，兩種講法都是太過矯情，首先是將香港放得太大，忘記了她嘴上講香港，目光從來都是放在大陸和美國身上，更重要是忽略了顯而易見的事實：蔡英文身為台灣的領導人，從來不對香港負有任何責任。