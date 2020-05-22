【兩會2020】李克強報吿不再提「和平統一」　對台釋放信號

5月22日，全國人大會議開幕，國務院總理李克強作政府工作報吿，其中涉及台灣的表述引發關注。梳理可發現，相較此前李克強7次報吿，今次報告中不僅未見「九二共識」，甚至沒有「和平」字眼。

2020年政府工作報吿涉及台灣部分寫道，「要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制『台獨』分裂行徑......團結廣大台灣同胞共同反對『台獨』，促進統一」，其中焦點在於「反對『台獨』，促進統一」。

今年政府工作報吿不提「九二共識」「和平統一」，暗示大陸對台態度趨於強硬。（Reuters）

而梳理2013年至2019年的全國人大會議政府工作報吿發現，這7次的報吿均會出現「九二共識」「和平統一」的措辭。其中2017年至2019年均寫道堅持和維護「九二共識」，「推進祖國和平統一進程」。2013年至2015年的報吿則寫道「堅持『九二共識』」「實現祖國和平統一大業貢獻力量」。2016年則出現「堅持『九二共識』」，但不見「統一」字眼。

除政府工作報吿外，在5月21日的全國政協工作報吿中，全國政協主席汪洋亦未提及「九二共識」，「反對『台獨』」等表述。

「九二共識」是兩岸各自以口頭方式表述大陸和台灣均堅持「一個中國」原則的共識，核心含義是大陸和台灣同屬一個中國，共同努力謀求國家統一。

但蔡英文2016年就任台灣總統以來，一直或明或暗推行去中國化政策，謀求台獨，及至今年5月20日開啟第二個任期直接不提「九二共識」，表明這一共識似已然被拋棄。

對於台灣形勢的發展，中國大陸也已不再堅持，亦直接在政府工作報吿中不再提及「九二共識」，畢竟兩岸已經沒有這一政治基礎。

中國軍隊實力大增，解決台灣問題已不再是難事。（新華社）

相較不提「九二共識」，其實外界特別是台灣更應關注的是，2020年的中國政府工作報吿罕見不再提及「和平統一」中的「和平」。與「和平」相對應的則是「非和平」，其中就包括「使用武力」。

而在長期以往的宣傳中，中國大陸始終表示不放棄使用武力統一台灣的方式。實際上，從近來中國人民解放軍的備戰來看，「對台軍事鬥爭」仍是當前主要方向。不提「和平」也多認為是在向台灣釋放強烈信號。