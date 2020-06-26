傳前海軍司令吳勝利被審計　已卸任3年

近日網絡傳出的信息顯示，中央軍委審計署在2020年6月2日發佈了對已退休的中國海軍司令員吳勝利的審計公吿。 常在微博發帖曝料的紅二代蔡小心也貼出了有關公告的圖片，指公告張貼地點應為海軍黃樓主樓。

蔡小心發布的微博圖片顯示，公吿發布方為「軍委審計署赴海軍經濟責任審計組」，公吿稱，「軍委審計署派出審計組自2020年6月上旬至7月中旬，對十八屆軍委委員吳勝利同志任海軍司令員期間履行經濟責任情況進行審計」，並公開了審計期間的2部舉報電話。蔡還稱，吳勝利此前曾被「調查和約談」。

日前中共中央軍委辦公廳印發《軍隊領導幹部經濟責任審計規定》，要求「解放軍和武警部隊擔任領導職務、負有經濟責任的黨員領導幹部全部納入審計對象範圍，一年內離任或者離任不滿一年的軍級以上領導幹部應當安排審計。」規定將於2020年7月1日起施行。

不過，吳勝利在3年前已經卸任海軍司令之職，2年前不再任中共中央軍委委員，此番成為被審計對象顯得頗不尋常。

本港《明報》引述「軍方人士」的話稱，吳勝利任海軍司令恰逢中國自2002年開始的海軍大發展時代，其任內不僅迎來中國首艘航母遼寧號服役，更有諸多新型護衛艦、補給艦下水，「但總的來說，在十八大以前，海軍方面是存在比較嚴重的貪腐問題」。該人士認為，軍委審計署對吳任內展開審計可能與此有關。

早在2015年，吳勝利就被傳出涉嫌違紀的消息。

公開資料顯示，吳勝利生於1945年，現年75歲，河北吳橋人。他曾任大連艦艇學院院長、海軍福建基地司令員、東海艦隊副司令員、南海艦隊司令員等職；2004年出任解放軍副總參謀長；2006年8月擔任海軍司令員，2017年1月離職，主掌海軍長達11年之久，是中國改革開放後任期最長的海軍司令員。