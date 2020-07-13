【觀察】蔡英文的這張照片火了　兩岸交流的憂愁與悲哀

據台灣媒體於7月11日報道，台灣總統蔡英文會見加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）時，芮喬丹翹着二郎腿的照片引發大陸輿論關注。

據台媒7月11日報道，看到蔡英文與芮喬丹會談一幕，國民黨籍台北市議員游淑慧不禁在Facebook發文稱：「只有我覺得怪嗎？即便有私交，然而身為駐台灣代表，而且蔡英文還是女士，地點又在總統府。這樣的儀態，這二郎腿翹也翹得太高了」。而部分網友則感到在外交正式場合，這樣的行為顯然令人有不夠尊重台灣的感覺。

其實這件外交事件是發生在7月7日，當時蔡英文在總統府接見芮喬丹。不過台灣社會更多關注的重點是加拿大政府能否幫助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），以及希望能與加拿大簽訂「投資促進保障協定」(FIPA)。起初，芮喬丹在蔡英文面前翹着二郎腿的新聞並未獲得太多重視，直到國民黨議員在Facebook質疑後，才陸續被媒體報道轉載，而流傳到大陸網絡後，大陸網民的關注點便停留在芮喬丹翹着二郎腿的畫面，並進而對蔡英文和台灣冷嘲熱諷。

另一方面，大陸網民對於台灣新聞的關注點則是近期的軍事對峙和摩擦。《環球時報》在7月12日發表社論《為防台海擦槍走火，美台請悠着點 》指出，大陸與美國、台灣已經毫無互信可言，台海出現擦槍走火的風險無疑是過去幾十年裏最高的，文章警吿美台應採取行動為台海局勢降温，否則「就等着擦槍走火在某一天突然到來吧」。

而這樣的社論可為近期兩岸的局勢做一個小結，同時也是大陸網民的主要關注點之一。

換句話說，從蔡英文於2016年上台後，兩岸官方的交流互動明顯是惡意大於善意，也連帶影響民間包括媒體等信息渠道的交流互動和資訊呈現方式。而到了2020年蔡英文連任後，以及受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，更加使得兩岸交流的訊息渠道充滿敵意，一言以敝之，兩岸網民所關注的只剩下「看笑話」和「看衝突」。

兩岸交流的憂愁在於，從民間的角度來看 ，兩岸對於彼此的興趣都明顯下滑，在市場機制決定媒體的關注熱點的情況下，兩岸新聞漸漸被親近官方的訊息渠道所掌控，近而決定民眾的視聽接收內容，而在兩岸官方對立的局勢下，很容易引導民眾走上更加仇視敵對的局面。

而兩岸交流的悲哀在於，兩岸民眾都沒有意識到民間的對立將成為重大問題，其原因便是他們都漸漸相信「和平統一」已經不具可行性。不管是台灣民眾認為美國不會放棄台灣的「以武拒統」，或者是大陸民眾認為解決台灣問題是「長痛不如短痛」，彼此都認為兩岸問題的解決不可能訴諸和平方式解決。

在兩岸官方對立的局勢下，很容易引導民眾走上更加仇視敵對的局面。（資料圖片）

從中國大陸的角度來看，台灣問題的解決是中華民族的偉大復興的必經之路，而關鍵問題甚至更在於能否和平地解決，如果是以武力的方式解決，那麼所謂的「偉大」的一詞，也將失去中華文化的智慧和特色。而從台灣的角度來看，未來的發展定位必然需要台灣人共同去思考和決定，但這也離不開大陸民眾的檢視，因此如何取得一個平衡點仍然是台灣民眾所無法逃避的命運。而如何彌補這兩岸之間的認知鴻溝，仍然有待兩岸民眾的相互交流、換位思考和同情共感才能為兩岸創造一個共同、雙贏的未來。