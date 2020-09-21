華為斷供風波：中共不再避諱「中國製造2025」

近來沒有外訪行程埋首中國內政的中共總書記習近平頻頻地方視察，9月17日在考察湖南長沙的一家裝備製造企業時稱，關鍵核心技術必須牢牢掌握在我們自己手中，製造業也一定要抓在我們自己手裏」。 自「中國製造2025」倡議在中美貿易戰過程中成為美方主要狙擊對象後，中國政府很少在公開場合如此意有所指地對中國製造業發起動員。不過近期以來，這種類似的高調表態頻繁地從中共內部傳出，令觀察人士產生一種回到2015年時的錯覺，而不禁疑問：中共不再避諱「中國製造2025」了嗎？

這並不是一個唐突設想。習近平說這話的背景其來有自。

5月15日，美國商務部發佈禁令，在取得美國政府的出口許可之前，不需任何企業將含有美國技術的半導體產品給華為，禁令實施前有120天的緩衝期（至9月14日）。

8月17日，禁令進一步升級，美國政府在「實體清單」上添加38家華為子公司，共涵蓋152家華為關聯公司。美國政府同時宣佈，無論在交易的任何階段，只要有華為公司參與，全球任何公司未經許可都不得出售用美國軟件或設備製造的半導體。

隨着9月15日期限臨近，台積電、英特爾、高通、聯發科、美光等晶片大廠都相繼宣佈，無法繼續為華為供貨，華為難以再從商業途徑獲得晶片，除非有生意夥伴獲得美方豁免，又或是願意承受美方制裁。

美國於2020年5月修改產品技術規則後，徹底將華為推入斷供局面。（Reuters）

在過去的一年多時間內，華為事件所暴露出的中國晶片之痛，足以令包括中國在內的各國企業看到，核心科技與高端製造對一個科技企業存亡的重要性，以及對一國產業體系的警示。

華為斷供次日（9月16日），也即習近平啟程湖南考察當天，中國科學院院長白春禮出現在國新辦發佈會現場直言，面臨着美國對中國高科技產業的打壓，我們希望在這方面能夠做一些工作。未來十年我們會針對一些卡脖子的關鍵問題做一些新的部署，這其中包括航空輪胎、軸承鋼、光刻機，還有一些關鍵的核心技術、關鍵原材料等，把美國卡脖子的清單變成我們科研任務清單進行布局。

在白春禮所指解決「卡脖子」問題任務之前，其所受命在2014年所啟動的「率先行動」已經在其規劃的第一階段，也即過去的6年（2014年-2020年）完成了世界首次的千公里級的量子糾纏星地密鑰分發，成功研製了「海翼」號、「潛龍」號、「探索」號等為代表的深海無人裝備，以及全面參與了中國北斗衛星導航系統的建設等。

白春禮所說的「率先行動」是中國製造強國戰略的一部分，這也是中國科學戰略力量的優勢體現，其將科研目標導向「卡脖子」問題當然是在明確的政治指令下規劃。

9月11日習近平在北京主持召開了「科學家座談會」。那場座談會上習近平表示，「我國面臨的很多卡脖子技術問題，根子是基礎理論研究跟不上，源頭和底層的東西沒有搞清楚。」更重要的是，習近平該次會議決定組建一批國家實驗室，推動重要領域關鍵核心技術攻關。

該次會議後，中共政治局常委、主管發展改革的國務院常務副總理韓正來到湖南鄰省湖北，據官方中央電視台《新聞聯播》報道，韓正前往華為武漢基地、長江存儲等企業，考察硅光晶片、存儲晶片等研發生產情況。並指要集中力量攻堅「卡脖子技術」，增強關鍵基礎材料自主保障能力。

從中共高層到科研人員，「卡脖子」這一詞的反覆出現自然是很應景，但其實這一布局恐怕可以追溯更早之前。或者說，中共高層為中國製造正名愈發開始拿到明面上來了。

除了中共最高層布局、科學家攻關外，中國省級層面也在行動。在習近平上次地方視察安徽後在當地召集上海、江蘇、浙江及安徽三省一市「一把手」召開的推進長三角一體化發展座談會上，他要求這個中國第一大經濟圈「集合科技力量，聚焦集成電路、生物醫藥、人工智能等重點領域和關鍵環節，儘早取得突破」。

如此熱火朝天的為中國製造背書已經與前兩年的諱言大為不同。自「中國製造2025」成為中美貿易戰的導火索，這一曾經年年出現在中國政府工作報吿裏的詞彙便火速消失在中國官方的話語體系中。儘管近兩年外界時有傳出中國並未放棄該計劃，只是處在只做不說的階段，並試圖從中國高層政治會議中尋找佐證這種猜測的蹤跡。

但現在顯然已不需要再有政治包袱，在中美徹底撕破臉的情況下，無論是以構建國內大循環而要完善產業鏈鏈也好，還是僅僅解中國高科技企業供應燃眉之急的一次科研攻堅運動，製造業與核心技術的科研攻關已經被中共在明面上從高層案頭貫通到執行環節。即使不再有「中國製造2025」這個名詞，但眼下，一場中國製造業產業鏈尤其是高端產業鏈的發展正迎來一股熱潮。