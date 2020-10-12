【觀察】時隔兩年　央視《焦點訪談》為何再播台灣間諜案？

2020年10月11日，央視在每晚19時的新聞聯播節目中播出了「國家安全機關破獲台灣間諜竊密活動」的新聞，而隨後的《焦點訪談》並以專題報道形式聚焦「台獨間諜」，大陸國安看守所內的台灣間諜李孟居更直接出鏡。

有消息指，北京國安部門曾於10月10日晚間先行通知公務單位，要求相關人員注意央視有關報道並予以學習，包括10月11日《新聞聯播》、10月11日-13日《焦點訪談》、《海峽兩岸》，以及《環球時報》連刊與近期的《人民日報》，都將有系列文章。

2020年10月11日，央視播出李孟居認罪鏡頭。（央視截圖）

《央視》稱，「中國國家安全機關組織實施『迅雷-2020』專項行動，依法打擊台灣間諜情報機關滲透破壞活動，破獲數百起間諜竊密案件，抓獲一批台灣間諜及運用人員」。而這次行動是繼「2018雷霆行動」之後，針對台灣當局及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。

報道稱，「台灣間諜情報機關加速綠化，甘於充當民進黨當局推動台獨路線的工具，大肆利用兩岸交流、交往渠道，大搞學術情戰、媒體情戰，和所謂情報外交，極力挑撥祖國大陸與其他國家正常外交關係，妄圖拓展所謂國際空間，嚴重危害國家主權、安全及發展利益。」

而隨後的《焦點訪談》以專題報道形式聚焦台灣人李孟居案，他因涉嫌從事危害國家安全的犯罪活動而於去年在深圳被捕。

去年9月12日，台灣陸委會曾召開記者會，對於台灣人李孟居於去年8月20日在中國大陸深圳失聯，直至9月11日方由大陸官方證實拘捕一事，陸委會副主委邱垂正痛批此案「凸顯中共以國安為名無限上綱、濫權妄為，根本缺乏法治人權概念」。

去年李孟居被捕後，台灣陸委會副主委邱垂正痛批此案「凸顯中共以國安為名無限上綱、濫權妄為，根本缺乏法治人權概念」。（資料圖片）

而如今，時隔一年，2020年10月11日播出的《焦點訪談》則是仔細介紹和分析「台獨分子」李孟居為何遭到逮捕的犯案細節和政治網絡，並播出李孟居的「悔過聲明」。

實際上，兩年前，央視曾於2018年9月15日《焦點訪談》曾播出節目，指台灣政府加強對大陸發動間諜戰，以金錢收買、感情腐蝕、色情引誘以及網絡勾聯等多種方式吸收到台灣就學、交換學生陸生、大肆策反發展人員，布建間諜情報網絡等等，並具體陳述台灣間諜的化名、真名、個人資料及吸收手法等。

台灣陸委會當時則發出新聞稿，指大陸政府透過央視播放相關內容是要以政治手法操作，以子虛烏有情節栽贓，目的是為了阻撓陸生赴台。

而時隔兩年，大陸央視《焦點訪談》為何再現台灣間諜案呢?

首先，這兩場可以視為中國國家安全機關的成果，其分別是「迅雷-2020」和「2018雷霆行動」，並搭配央視和中共官媒進行的政治宣傳，在當前兩岸關係不斷惡化和緊張化的趨勢下，對內可以凝聚和加強民間的「防颱（間諜）意識」，對外則可以證明造成兩岸關係緊張的始作俑者是民進黨政府。

而從新聞報道中可以發現，隨着偵查案件的激增，顯示在兩岸關係惡化的情況下，北京對台灣間諜的偵查力度也有增大的趨勢。

此外，如果對照2018年和2020年的「台灣間諜案」所釋放出的訊號，可以發現，2018年時北京的側重比較偏向內宣，以台灣間諜實際的行動和手法，意在給大陸民眾「國家安全教育」。

與之相比，2020年的《焦點訪談》，以一個「二流間諜」的「台獨分子亂港」做為案例，而北京選在香港《國安法》通過之後公開，似乎有正吿「台獨分子」莫支持「港獨」的警吿意味，也在一定程度上讓「台獨」和香港反修例運動產生聯結，必然會在兩岸三地引發新的「蝴蝶效應」。

此外，2020年《焦點訪談》，除了李孟居的案例之外，應該還會有後續的報道，仍可藉此觀察北京試圖對外釋放的政治訊號。