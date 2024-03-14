白色情人節懶人包｜誰要送禮物？節日起源習俗一覽　回禮忌送軟糖

2月14日的西洋情人節剛過，3月14日的白色情人節就快到了，你想好要怎麼和心愛之人度過這一天了嗎？在這天，男生必須向女生送出回禮，不過白色情人節的由來故事是什麼？又有什麼禮物推薦呢？以下幫你整理好了懶人包，今年浪漫過一次白色情人節吧！



3/14白色情人節由來起源

白色情人節起源於1977年的日本福岡，是由一家甜點製造商「石村萬盛堂」所發起的，甜點店的老闆為了不浪費做甜點剩下的蛋白，因此開始發想能使用蛋白製成的甜點，最後製作出了外觀像是棉花糖一樣，內裡則是包裹著滿滿蛋黃流沙餡的「鶴乃子」。

鶴乃子深受當時民眾的喜歡，一直到1977年石村萬盛堂的第三代傳人接手後，開始苦惱該如何刺激銷售，正好看到雜誌上讀者想要以棉花糖作為西洋情人節回禮的文章，於是就將鶴乃子中的蛋黃流沙餡改為朱古力，並加上「從你收到的朱古力，以我的溫柔（棉花糖）包起來還給你」的宣傳標語，搭配著當地百貨公司的活動，在3月14日這天推出了「棉花糖之日」，隨著日子過去，因為棉花糖和製作的糖果都是白色，因此漸漸改變成我們所熟知的「白色情人節」。

白色情人節的起源和回禮禁忌。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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除了源自於日本的白色情人節之外，其實在古老的歐洲也有白色情人節的傳言，傳說是在西元三世紀的羅馬帝國，有一位名為 Valentinus（聖瓦倫丁）的神父，為當時還不能自由戀愛的士兵和他的戀人舉行了婚禮，後來被皇帝知道後，氣憤地在2月14日將聖瓦倫丁執行死刑，這就是普遍認定西洋情人節的由來，而在一個月後的3月14日，士兵和戀人勇敢地宣布了他們至死不渝的戀情，雖然這項傳說並未被證實，但浪漫的故事中終究被流傳了下來。

3/14白色情人節是誰送誰？有什麼傳統習俗？

日本在白色情人節時，愛人之間會以贈送朱古力的方式表達心意，尤其是白朱古力或是白色糖果。通常在日本，2月14日情人節時，女生會送朱古力給自己心儀的男生，而在3月14日白色情人節時，男生則是會回送朱古力給對方。另外在日本的高中生之間也流行過，女生在2月14日當天向心儀的男孩表白，若對方接受的話，男生就會在3月14日時拆下大衣的第二顆鈕扣回送給女孩。

3/14白色情人節禮物推薦送什麼？有什麼意涵？

如果想要在白色情人節回禮的話，要特別注意不同的回禮有不同的含義喔！以下就列出幾個不同的回禮選擇給大家參考。

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1. 白朱古力

白朱古力在情人節中的含義是「想要一段純潔的關係」、「我對你的愛專心致志、別無他想」，如果送出白朱古力的話，可以代表你純真的心意，是個可以表達真誠情感的回禮選擇喔！

2. 牛奶糖

牛奶糖因為吃起來有焦糖的醇香，且溫柔的甜味會隨著時間在口中慢慢融化，讓人聯想到「安心、溫柔、穩重」的感覺，也可以引申為「和你在一起我很安心」，如果想送給身邊可靠又溫暖的女性，選擇牛奶糖準沒錯。

3. 馬卡龍

馬卡龍作為較昂貴和稀有的甜點，在情人節的回禮中有著「你是特別的人」的含義，因為過去不容易獲取，而顯得更珍貴的馬卡龍，很適合在情人節時送給想要表白的對象，白色情人節就送馬卡龍來告白吧！

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4. 瑪德蓮

擁有貝殼外型的瑪德蓮有著「圓滿的關係」的特別含義，因為貝殼在日本象徵好兆頭，如果在白色情人節送出瑪德蓮，代表「想和對方建立良好的關係」，不僅是情人，就連在曖昧中的對象也可以送喔。

5. 軟糖

雖然許多人都喜歡吃軟糖，但其實軟糖在情人節的回禮中代表的是「討厭」的意思喔，因為軟糖普遍被認為是一種孩子氣糖果，比較不慎重的感覺，且軟糖通常都有角色造型，咬在口中也被認為有種恨之入骨的意味，因此在送禮時較不推薦。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：3/14白色情人節禮物是誰送誰、要送什麼？由來與回禮推薦一次看，千萬不能送軟糖】