剛開始談戀愛，好奇另一半的真實愛情觀？來窺探12星座的戀愛心理

戀愛的心情酸甘甜，不論是嫉妒的酸還是熱戀的甜，都在每個人的人生裡，交織成獨一無二的故事。不過有句話說當局者迷，愛昏頭了，根本不記得當下的心情。



就讓本網從開箱文的角度來分析，12星座在談戀愛的時候，藏著什麼樣的心情呢？

偷窺12星座的戀愛心情（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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白羊座

征服感：白羊座的愛情建立在征服感上，尤其是擊退所有情敵的快感，最讓白羊座興奮又著迷。也喜歡在感情裡當老大、做決定，像個班長一樣擁有主導權。

孩子氣：不管白羊座外表多麼堅強，心裡始終住著一個小男孩或小女孩，太複雜的事情不想碰，什麼文青路線的旅行先暫緩，還是帶白羊座去遊樂園鬼吼鬼叫一整天，比較符合他們的需求。

心無旁鶩：直率的白羊座，時不時要在社群網站「放閃」一下，常被列入「見色忘友」的名單，其實只是因為行動力強，一牽動好奇心就馬上執行，若有其他新嗜好出現，白羊座也會一頭栽進去，這時就換白羊的情人出來抗議啦！

金牛座

謹慎：戀愛前，金牛座會花上一段時間，反覆確認要不要對這個人付出感情；就算陷入戀愛的粉紅泡泡，也不忘觀察戀人是否真的適合自己。

大方：當金牛座陷入一段戀情，不光是要對情人好，因為好還要更好，恨不得把天下的好東西都幫情人準備一份，即便自己過得樸實些，也會對情人的事情大方付出。

柔軟：雖然金牛座有時像牛一樣固執，堅強富有韌性，不過其實他們心裡缺乏安全感，難免會吃醋或是愛查勤，情人可要小心安撫啊！

雙子座

多變：雙子座是出了名的雙重性格，就算談起戀愛也是如此，有時像中了樂透一樣喜形於色，有時又酷酷地不多話，是因為他們思路清晰，導至心情變化快速，若情人能精準讀懂他們的情緒，會讓雙子座感覺心裡有了依靠。

順其自然：雙子座很重視瞬間的感受，也因此較少考量久遠的感情計劃，絕不是愛得不夠，只是更偏好順其自然的路線。

看似濫情：很多雙子座就算有了戀人，還是動不動就想撩一下身旁的朋友，逗個兩句，證明自己很有吸引力，難免讓人誤會，其實雙子座內心是很專情的喔。

巨蟹座

照顧：平時的巨蟹座就夠溫柔了，戀愛中的巨蟹座每天都想要為情人「多做些什麼」，不論是實際的生活起居，還是無形的心理諮商，巨蟹座都會義不容辭，有時甚至會寵壞情人呢！

鑽牛角尖：蟹螯雖然表皮堅硬，但內心依舊脆弱，一點風吹草動就會胡思亂想，又不敢說出口，只能暗自期盼，感情的走向能如願以償。

念舊：巨蟹座對於過往的情誼都有很深的依戀，即便他們把現任情人擺在第一位，心裡還是有些空間堆疊著美好的回憶，若是老朋友、舊情人出現，他們很可能會對於重溫往事太過熱衷，需要等一段時間才會冷卻。

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獅子座

霸氣：獅子座戀愛時像個強勢的總裁，在感情裡擁有絕對的領導權，想要情人把他們拱上天，有時熱情過了頭，有時卻又傲嬌得可愛。

崇拜：雖說獅子座喜歡保持強勢，卻也同時具有當粉絲的潛能，如果情人事事都讓步，永遠矮獅子座一截，獅子座反而會悵然若失，覺得對方「不爭氣」，因為他們要的是能讓自己心服口服，最好還能帶出去炫耀的情人。

坦白：當獅子座真心看待一段感情的時候，大多會選擇昭告天下，立刻把社群網站的戀愛狀況改成「交往中」，宣示所有權。也希望情人不要窩藏心事，拐彎抹角會讓他們猜得心很累。

處女座

挑剔：對處女座來說挑剔是本性，但對情人挑毛病，是出自於關懷，他們絕不會忘記提醒情人「趕快去睡」、「不要吃宵夜」或是「下禮拜一起去運動」，因為處女座就是希望兩個人可以一起成長。

玻璃心：處女座心思細膩，付出太多怕被忽略，付出太少又怕被誤解，希望情人能感受到最完整的愛，難免有些玻璃心，只有對他們真正在乎的人才會如此。

迷糊：外界對處女座的印象多半是精明認真，其實在生活裡還是會忘東忘西，不過在情人面前又何必維持偶像包袱？心意相通最重要！

天秤座

維持和諧：向來給人優雅、隨和印象的天秤座，戀愛時也會希望有話好說，不要吵架，維持感情穩定的樣子，但是他們的內心或許正難過落淚，只是不願意表現出來，怕傷害彼此的感情。

害怕寂寞：天秤座交遊廣闊，四海之內皆兄弟，其實源自於他們害怕寂寞的本性，渴望把空白的時間填滿，才不會胡思亂想。談起戀愛就會想一直黏著情人，去到哪裡都想跟緊緊，好降低內心的孤獨感。

盲目：遇到任何事情都能理性分析的天秤座，遇到愛情卻變得盲目，容易被愛沖昏頭，自己的原則呢？沒關係，先以情人為主，原則…下次再說吧！

天蠍座

佔有慾強：不管去哪裡都要講清楚，連善意的謊言都該避免，因為天蠍座的佔有慾非常強，根本是戀愛界的霸道總裁！當然，他們也會拿出同樣濃烈的愛來對待自己的情人。

憑感覺：天蠍座談感情時喜歡跟著感覺走，常用一些小驚喜讓情人感動，心血來潮時，不管多遠都要見上一面。直覺通常也很準，說謊可是瞞不過天蠍座的喔！

戲劇化：雖然天蠍座總給人高深莫測的感覺，不過他們很憧憬戲劇般的戀愛，就算身邊的人都反對，也擋不住天蠍座的執著，比雲霄飛車還要刺激，太膽小的情人最好不要輕舉妄「愛」，以免承受不了。

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人馬座

自由至上：愛好自由的人馬座，就算談戀愛還是想要保有自己的空間，認為整天膩在一起會消磨感情，彼此過獨立的生活才能「久別勝新婚」，常保甜蜜。

坦率：個性坦蕩的人馬座，似乎沒什麼不能說的秘密，所有大小事都希望和情人分享，哪怕是神來一筆的冷笑話，也要說出來讓幫地球降溫才甘願。

又愛又怕：對人馬座來說，能和情人有共同的喜好是最棒的，可是理想與現實總會有落差，有時會突然覺得原本當朋友的時候更要好，陷入又愛又怕太靠近的兩難之中。

山羊座

穩重：山羊座的踏實與毅力是12星座中的第一名，比起花招百出的示愛，把情人納入未來的藍圖，就是山羊座最平淡真切的浪漫。

負面：別看山羊座總是老神在在的樣子，其實他們習慣往壞處想，會不會有小三？被分手怎麼辦？若是整天胡思亂想，又得不到情人的安慰，會讓山羊有苦難言，變得更悲觀。

耍賴：正因為山羊座肩上的擔子太重，當他們遇見值得依靠的對象，開始對情人撒嬌耍賴，表示山羊座很看重這段感情喔！

水瓶座

獨立：整天黏在一起、甜甜膩膩的感情模式，很難受到水瓶座的青睞，相反地，生活上展現獨立自主，「你別來管我，我也不管你」保有原本的生活步調，是水瓶座維繫感情的方式。

偽裝：水瓶座不喜歡被看穿，明明愛到難分難捨，還是要保持毫不在乎的模樣，滿腦子都在想怎麼偽裝自己，恨不得隱形起來最自在，但也捨不得和情人分開，內心充滿矛盾。

細水長流：平時古靈精怪的水瓶座，散發遊戲人間的形象，其實他們戀愛時很慢熟，不想為感情排進度表，但一定要慢慢地了解情人，摸清楚彼此的地雷在哪，相處起來才能互相尊重，很多水瓶座都是愛情長跑的高手！

雙魚座

憧憬：愛幻想的雙魚座，憧憬偶像劇裡刻骨銘心的感情，因此當雙魚座戀愛時，不僅會努力在情人面前展現最美好的一面，並且會和心裡的腳本相互比對，一一確認還少哪些經典場景，日後一定會找時機補上。

小感動：雙魚座心思細膩，喜歡不時製造生活中的小浪漫、小感動，也許只是情人無意間說出的一句話，但他們會記在心裡，默默去達成。

患得患失：因為把感情看得太重，雙魚座常常懷疑情人是不是變心了？或是害怕有一天會失去眼前的幸福，常常需要確認自己仍是被愛的、被守護的，才能稍微安心。

戀愛心情沒有對錯，能在緣分的指引下相知相惜，就是最值得的事！

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