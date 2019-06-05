【胡杏兒】老公曾與閨密拍拖又如何？今天一樣夫妻幸福、友誼永固

閨密和男友的話題近期非常火熱，不過本期課題無關第三者，更不是閨密背叛或男友劈腿。而是你會否接受閨密前任的追求？

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胡杏兒、李施嬅、胡定欣、胡培蔚、姚子羚及黃智雯是香港演藝圈中眾所皆知的「好閨密」。然而，胡杏兒的老公李乘德（Philip）與姐妹群中的李施嬅曾是男女朋友的關係。胡杏兒在懷着第一胎時，曾挺着孕肚接受訪，針對此事作出回應。她大方表示：「事情都已經是過去式了，他們兩人都不介意，為何我會介意這段過去的事情呢？」這回應獲網民大讚，稱她為「最大方的現任」。

試想，倘若你是胡杏兒，你會否接受好姐妹或好閨密前男友的追求？抑或如果你是Philip，又會否追求前女友的閨密呢？本期找來數名曾有類似經驗，或者身邊好友曾是當事人的男女素人，談談這個有點讓人進退兩難的問題。

雙方因為沒了感情而分開，結果與另一半在姐妹聚會上以閨密的情人形式再次相遇。換轉是你，第一眼看見時又會怎樣想呢？

我覺得沒有對錯，兩人相愛很重要，但在這種尷尬的情況下，需要有些避諱。 （《七月與安生》劇照）

徐云冰．40歲．會計師．已婚——（尷尬人難免尷尬事）：以前我有一群姐妹淘，4人中，有兩人曾與同一個男生談過戀愛。 A女與A男在一起5年後分開了，據說是因為兩人漸行漸遠，沒了感情而分開。半年後，A男開始追求姐妹群中的B女，B女很快被A男給打動，此後聚會中有A女就沒B女，有時A男還會出現在姐妹聚會。 對於我與另一個姐妹而言，除了尷尬，也開始疏遠B女和A男。畢竟在我們眼中，A男和A女以往常年都會一起出席聚會，現在身邊卻換成B女，有種奇怪的感覺。聽說A男帶B女去參與其他兄弟的聚會一切平安無事，或許這是女人間的感覺吧，真的無法在短時間內轉換觀念和想法。我覺得沒有對錯，兩人相愛很重要，但在這種尷尬的情況下，需要有些避諱。

珊珊．33歲．房地產經紀．非單身——（太曲折，不接受！）：我就是被好姐妹前度追求的例子。我們相識超過10年。他們（好姐妹和男友）兩人分手不久後，男方開始追求我，身邊其他好姐妹甚至會起哄，要我們在一起，就連他的前女友也表示支持。雖然我對這男的感覺不差，但最大問題是——他是我姐妹的前度，而且還曾在一起十幾年，我無法接受這有點「曲折」的關係。 或許是我太愛面子，又或是我的道德感太重，最後這段感情不了了之。我覺得要接受這樣的感情，必須符合很多條件，如這名姐妹的男友平時就沒跟我們混在一起，或者他們兩人在一起的時間很短，又或者是我與這男的之前並不相熟。日久生情在我字典裡是不太可能發生的事，因我是一見鍾情的人，哈哈！

會在同一個圈子「找吃」的人，一定不是好男人，這只會讓別人對你的觀感大扣分，更別說好姐妹。（VCG）

尤佩俐．26歲．印刷業務員．單身——（別給辦公室關係添亂！）：會在同一個圈子「找吃」的人，一定不是好男人，這只會讓別人對你的觀感大扣分，更別說好姐妹。 在我的公司裡，就有個男生跟A同事交往並分開後，很快就跟另一個同事好上，這樣的感覺太噁心了。就算你不介意，也請顧及別人的眼光，再不然就不要搞什麼辦公室戀情，最後總有一方會受到傷害。

Tanya Yong．35歲．雜誌編輯．非單身——（但求好聚好散）：我覺得是時間點的問題，像胡杏兒和李施嬅兩人雖然是前後任女友的關係，但她們與李乘德的關係相隔了好幾年，而非無縫接軌，所以這3人的關係可以接受。 如果像The Weekend才剛結束與Bella Hadid的戀情，馬上就搭上Selina Gormez，實在讓人無法不介意。另外，若兩人是胡搞在一起，才讓我跟前任分手，無論是前任還是閨蜜我都無法再繼續當朋友，甚至會討厭他們。

如果真要跟前女友的閨蜜發展感情，她們相安無事還好，若有些不開心的事，要看我們兩人的關係是否夠深，否則我或許會要求女友遠離這個圈子，以免左右為難。（《致，第三者》劇照）

Tony Leong．28歲．髮型師．單身——（輿論壓力隨之而來）：我曾經和好兄弟的前女友在一起，我的兄弟很成熟看待這件事，反而是當時女友身邊的朋友有很多意見。就因為外人說嘴、輿論壓力，我們的戀情在短短半年內就告吹了。 有時造成分手收場的原因不一定是愛侶間的問題，而是外人的輿論壓力。對我而言，兩人在一起比較重要吧，對方身份是什麼，並不是這麼重要，只要在不傷害任何人的情況下交往，就沒問題。以前我會恨我前女友因為閒言閒語就毅然決然結束這段感情，但現在的我開始能理解她了，就當作是人生中的一個小遺憾吧！

Daniel Gan ．30歲．藝人經紀人．已婚——（閨蜜圈與愛情2選1）： 和男性相比，女性或許會比較介意這樣的關係。一般上，男性會覺得只要我喜歡上一個人，到底有什麼不可？女生就會想得比較多，會設想「別人會不會覺得我們關係很亂」、「別人會不會覺得我穿別人舊鞋子」、「別人會不會覺得我是第三者」、「別人會不會覺得我不知羞恥」等等。 相反地​​，這事情發生在男生身上，我們可能不會有這層顧慮，甚至身邊的兄弟也不見得會拿來說嘴，而女人就一定會。如果真要跟前女友的閨蜜發展感情，她們相安無事還好，若有些不開心的事，要看我們兩人的關係是否夠深，否則我或許會要求女友遠離這個圈子，以免左右為難。

黎先生．37歲．自僱人士．已婚——（成熟分手還是朋友）： 我的老婆跟我的前任是好朋友，而且還是前任把我老婆介紹給我的。我想，我與前任能保有良好的關係，是因為我們兩人都以成熟的方式結束感情，我們相信愛過就不要因為戀情結束而破壞當初的美好，只是因為兩人不適合而無法走到最後而已。 當初前任將我現在的老婆兼她的閨蜜介紹給我，我心裡確實有點怪怪的，但她要我放下芥蒂，別因為一些不必要的「感覺」而錯失一個好伴侶。如今我的前任也已經結婚，我和老婆也結婚生子，我很感謝前任大方和貼心，讓我沒有錯過我與老婆的良緣。現在我們兩對夫妻還是會定時相約吃飯，甚至一起旅行。

專家說：認清分手原因，再作考慮

看時機！如果你與閨密前任可能發展成情侶的話，是有一些前提存在的。倘若他們的關係是在惡化、不愉快的情況下而分開，多多少少會影響你和閨密的關係。關鍵的部分，就關乎於你閨密和前任分手多久。分手的怨恨會隨着時間而淡化，假若他們分手才半年，你們就火速在一起，對你們的關係確實是一個考驗。

並非兩人在一起的時間短，感情就會比較淡。在情感世界裏，戀情走得越遠，關係就會越深，這是一個部分。若他們兩個只是在一起半年，也不一定說他們兩人情感成分比較薄弱，因為這半年裏可能正值熱戀期；另一種是在一起一年半，他們過了熱戀期，感情轉淡而分手，那你認為哪一個殺傷力比較大？是不是很難說？或許前者的情感會更加強烈。所以時間的長短不是關鍵，而是他們怎麼分手。

時間的長短不是關鍵，而是他們怎麼分手。（C AllStar - A Hundred Times MV Youtube截圖）

打個比喻，他們的分手原因是有一方認為感情被介入。分手後，你們火速在一起，你和閨密的關係肯定會受到影響，對方一定有被背叛的感覺。如果他們的分開是因為價值觀不同、不合適，在和平情況下分手，殺傷力就不會這麼大。

此外，此問題還牽涉到信任二字，如果他們的分開是因為這位前任很爛，曾跟你抱怨對方的惡性，最後你卻不聽勸，反而成了情侶，這種情況又會衍生出很多問題。

除了以上的問題，我們也需要關心到被分手那一方的心情。被分手的人需要時間調適，當對方還未調整好心情，卻看到好姐妹或好兄弟跟前任在一起，是真的很容易有衝突。一切都必須有成熟的溝通以及不容許有任何的欺騙，才能成就這樣的關係。

我們也需要關心到被分手那一方的心情。被分手的人需要時間調適（《29+1》劇照）

53%網民支持「相愛最重要」

根據以上問題，我們在《馬來西亞東方日報》官網做了一項調查。參與此次調查者共182人，對於「會否接受好姐妹或好閨密前男友的追求？」或「會否追求前女友的閨密？」這項問題，雙方票數不相伯仲。

「為何不？兩人相愛最重要！」共得53%的票數 「我不接受、我也不會追求。」則獲得47%。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【兩性】閨蜜的前任，愛不得？】