旅行看清閨密真面目？不計劃行程又嫌棄、當你私人攝影師7大罪狀

去完旅行最好朋友也可能變成陌路人？ 以下真人真事，如有類同，實屬可惜。

（《七月與安生》劇照）

別人常説要看清另一半的真面目，最好的方法就是和他去一趟旅行。在短短幾天的旅程中，你可以嘗試「同居生活」，了解對方最真實的一面， 包括他的生活習慣，對你夠不夠細心，是不是一個可靠的人。有人說「相處好，同住難」，兩個人要長久，除了情投意合，在生活上也要和對方合得來，有些人說去過旅行不分手的情侶，就很大可能會一起走到最後。

平時的好閨蜜，去旅行後就會反目成仇？（《閨蜜2》劇照）

旅行除了是觀察伴侶的好機會，也是對友情的考驗。即使與相識已久的閨蜜朋友一起出遊，也有可能會鬧翻。合拍的好朋友卻不一定是好旅伴，平時僅限於吃飯聊天的交流難以影響彼此感情，但説到一起旅行，要磨合的事有很多。不少人從計劃行程開始已經對彼此不滿，選擇旅行地點，訂酒店、機票，每一件事都可能會出現意見分歧，旅程中的大小事也會引起摩擦，你會發現過往熟悉的閨蜜突然變得很陌生，回到香港更可能會變成陌路人。聽過不少人與好友去完旅行後的「苦水」，總結出以下麻煩旅伴的特徵......

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