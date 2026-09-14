IU新歌致劉寅娜！IG合照不多卻友情最深：夫妻會吵架，但我們不會

韓國歌手李知恩（IU） 日前推出兩首親自作詞的新歌，當中〈Dear My Crazy Soulmate〉更是講述多年朋友劉寅娜，藉著歌詞向對方送上感謝。IU出道多年，憑著親善的個性，身邊好友無數，而劉寅娜卻是無可取替的存在，互相陪伴大家的高山與低谷。



從童星出道，IU的歌唱實力毋庸置疑，亦會參與製作歌曲與MV。雖然日前因耳疾復發而致新專輯推後發布，IU率先公開數曲單曲專輯《UNKNOWN PLANET》，裡面收錄兩首歌：〈Unknown Planet〉及〈Dear My Crazy Soulmate〉，有粉絲推斷兩首歌分別暗指兩人，而後者的歌曲介紹中，IU更特別表明「致劉寅娜」，足見兩人的深厚友誼。

IU以新歌〈Dear My Crazy Soulmate〉致劉寅娜 (IG@YG Entertainment)

〈Dear My Crazy Soulmate〉MV更提到「你對我很失望吧？」、「你在我面前永遠搞怪都可以。」(MV截圖)

由出道以來，IU憑歌聲贏得不少掌聲，名氣有增無減，但長期站在鎂光燈下，私隱難免被剝奪，壓力之大可想而知。幸而，她在早期遇上人生知音劉寅娜，兩人雖差11歲，但完全沒有隔閡，互相關顧，更指對方非常重要，僅次父母之後。

IU歌曲〈BBIBBI〉大談演藝行業的辛酸。(〈BBIBBI〉MV)

IU出歌講入行辛酸

IU在歌曲〈BBIBBI〉中，利用黃色作主調，不少網民猜測，這暗喻藝人的周邊新聞，以及一個黃牌警告，以帶出自己缺少個人生活，只有光鮮外殼，背後卻有不為人知的辛酸。

的確，隨人氣增加，言論即使小心翼翼，她亦引起不少爭議，曾誤傳與Super Junior成員銀赫的親密合照，引起對方粉絲不滿，紛向她發放惡言，其後她所發行的專輯，亦曾被斥疑似抄襲及影射社會道德議題，令她飽受壓力，一度患暴食症，「心裡很空虛，出道後常感不安，所以開始透過食物填補自己心靈。」

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IU與劉寅娜因《英雄豪傑》相遇

IU於15歲出道，年紀輕輕便要承受多樣壓力，幸好同時遇見劉寅娜，無論心靈或行動上，都得到對方在背後支持，予她最大的鼓勵。朋友可以有很多，交心知己卻非常難得，兩人於綜藝節目《英雄豪傑》相遇，便一見如故，雖相差11歲，思想卻相近，劉寅娜接受訪問時，便表示年齡不是重點，「如果能溝通，相處時雙方都沒感不便，也可以成為好友。」

不知從何時開始，我們開始覺得沒有年齡差異，心靈相通了，她是我的靈魂伴侶。 劉寅娜

IU和劉寅娜於綜藝節目相遇，便一見如故。(VCG)

劉寅娜指IU像自己的媽媽

IU當年與銀赫合照轟動一時，引起網民猜測兩人的關係發展，那時劉寅娜因拍《仁顯王后的男人》走紅，開始變忙碌，但知道IU的事後，二話不說主動找對方，IU其後在節目上感激對方，「她不停餵我吃東西，在我旁邊一直說話，我嘴巴都被塞滿。我像傻瓜一樣，很感謝她，同時亦感抱歉。」

劉寅娜年紀較大，卻認為IU像自己的媽媽，「對我而言，IU像棵大樹，可以安心依靠。」她曾承認與池賢宇的戀情，但對方其後失蹤十多天，IU感到擔心，便隱瞞經理人，頂著素顏探望劉寅娜。

劉寅娜最後一次錄製電台節目，IU現身支持。(網上圖片)

IU與劉寅娜互送應援餐車

兩人感情深厚，IU曾被問及借錢會問誰，她便答劉寅娜，「雖沒試過，但應該會借大錢給我，約2億（韓圜）左右。」兩人拍劇雖不常遇見，但有空時都會互探對方，劉寅娜拍劇時，IU更大灑金錢，租餐車提供飲品，以表支持，並寫橫額撒嬌，「說要拍攝，所以不跟我玩。」她其後拍攝新劇，對方亦禮尚往來，送上美食，祝她成功。

IU與劉寅娜互送應援餐車 (IG@dlwlrma)

IU驚喜為劉寅娜慶生

劉寅娜擔任電台節目主持，常邀IU友情出演，對方亦從沒拒絕，更在她生日當天，悄悄探班，並送上禮物。她主持《Get It Beauty》首天，IU亦驚喜登場，令她深受感動，「首次錄製原來很緊張，但因為有她，使過程順利進行。」她同時感謝對方的貼心，「如果我說心情不好，見面時，她會給我意想不到的禮物。當我感到疲倦時，她會託人買朱古力給我。」

每次感到辛苦，IU都二話不說過來，真的想向她道謝，那時候沒她的話，我定會堅持不了。 劉寅娜

劉寅娜在IU演唱會中感動落淚

IU每次演唱會，劉寅娜都會現身支持。一次，IU舉辨出道3,000天紀念演唱會，劉寅娜坐在嘉賓席，為對方拍照，IU看到對方後，便朝她招手，她因此大感動大哭。IU其後表示，「我指向寅娜姐姐，她便聳肩抽泣，中間的時候便出去了」，可見兩人的情誼，沒有半分修飾，完全是最佳的BFF。

不僅在演技，還有關於演員的素質，寅娜姐姐都幫助我很多。 IU

IU、劉寅娜：夫妻會吵架，但我們不會

兩人常相約出外逛街和看演唱會，亦曾被拍到出國遊玩，在意大利街頭，穿著姊妹裝到美術館。情侶有定情信物，她們亦有友情戒指，並拍下照片，放上社交媒體，見證兩人的友誼。「友情以上，戀人未滿」，她們絕對當之無愧，曾被粉絲笑問兩人前世是否情侶時，都一致回應，「夫妻會吵架，但我們不會，我們是不會令對方感厭倦，並一直穩定存在於對方心中。」

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對我而言，IU像黑暗聖堂武士般存在。 劉寅娜