21世紀大君夫人｜32歲IU新劇美到失真　公開4招私藏逆齡保養方法

隨著新劇《21世紀大君夫人》熱播，由IU攜手邊佑錫組成宮廷CP，一開播就掀起話題。不只劇情新穎吸睛，更讓人驚豔的是IU完全看不出已經32歲，依舊維持少女般的透亮肌膚與精緻五官。



這次不只是演技再突破，她的整體狀態更是「美到失真」，讓人忍不住想問：到底怎麼保養才能像IU一樣十年如一日？從飲食、日常習慣到妝容技巧，IU私藏的凍齡關鍵，其實比想像中更生活化。

IU常態逆齡保養，關鍵在這4招（《21世紀大君夫人》劇照；01製圖）

IU凍齡關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 化妝水＋美容油濕敷

IU偏愛將化妝水與美容油混合濕敷，讓肌膚同時補水與鎖水。短時間內就能提升肌膚澎潤度，也是她維持「發光肌」的重要關鍵。

2. 南瓜代餐控制體態

為了維持纖細身形，IU會以南瓜取代部分主食。低熱量又富含膳食纖維，不僅提升飽足感，也能避免血糖快速波動，讓體態長期穩定不易發胖。

3. 獨門「以水利水」消水腫法

IU曾分享透過連續多日大量飲水，再短暫降低攝水量的方式，幫助身體代謝多餘水分。搭配檸檬補充維他命C，讓上鏡前的輪廓更緊緻。

4. 每天一顆蘋果養出透亮肌

IU長期維持吃蘋果的習慣，富含抗氧化成分，有助於改善膚色暗沉，同時穩定血糖。這種「由內養外」的方式，讓肌膚自然呈現白裡透紅的健康光澤，是她維持好氣色的基礎。

IU初戀感妝容解析：不是無瑕，是像天生好皮膚

IU的妝容之所以耐看，關鍵不在於遮瑕，而是保留肌膚原生質感。整體妝感重點在「像保養很好」，而不是厚重底妝。她會選擇輕薄光澤型粉底，以海綿少量多次上妝，局部遮瑕黑眼圈與泛紅，T字輕壓蜜粉，兩頰保留自然光澤，讓肌膚呈現會呼吸的狀態。

1. 平拉眉＋無辜眼妝，是IU標誌

IU的眉型偏平直、柔和，顏色比髮色略淺，營造親和感。眼妝則以大地色、裸粉色為主，眼線順著眼型微微下垂，創造出經典「小鹿眼」。睫毛強調根根分明，不走濃密路線，搭配自然臥蠶，整體眼神乾淨又無辜。

2. 幾乎看不見的腮紅，才是好氣色關鍵

IU的腮紅存在感極低，但卻讓整體氣色更自然。但他不是沒畫，通常她選擇的顏色是偏淡色的裸粉或蜜桃色，輕刷在蘋果肌內側，營造從肌膚透出的血色感。

3.空氣感唇妝，讓整體更生活化

她的唇妝不強調輪廓，而是以暈染方式呈現。常用色包括珊瑚色、豆沙色與西柚色，將顏色集中在唇中央，再自然暈開，打造柔霧又帶光澤的唇感。

這種畫法讓整體妝容更輕盈，也更貼近日常生活，不論是戲劇還是私下狀態，都能維持自然又迷人的「初戀感」。

同場加映：i-dle葉舒華肌膚白到發光 公開5個保養細節 「這一步」才是關鍵（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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