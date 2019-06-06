44歲林志玲嫁EXLIE成員　差7年姊弟戀修正果　網民：等不到言承旭

林志玲與年輕7歲的日本EXLIE成員AKIRA結婚。現年44歲的她，與AKIRA相識7年，今日於社交網站分享喜訊，「我一直堅信，只要我努力相信愛情，愛情有一天會眷顧於我。我結婚了！也希望每個相信愛情的你的妳，都能擁有屬於自己的幸福。」

現年44歲的林志玲，宣布與年輕7年的日本EXLIE成員AKIRA結婚。(林志玲微博)

林志玲於社交網站，表示找到愛情，「跌跌撞撞，兜兜轉轉後，不同的時空再相遇，在對的時間，讓我們看見愛情的模樣。內心某個角落，逐漸築起不可取代的位置，值此年華決定執子之手。」看到她幸福的模樣，讓不少人都為她送上祝福，而她亦鼓勵大家要相信愛情，「人生的無常裡，總有無限驚喜與美好的安排，只要你相信，愛無礙。」林志玲於愛情路上，一直跌跌撞撞，曾與郭台銘傳緋聞，亦與言承旭糾纏了17年，最後卻無疾而終，不過，正如她所言，只要你相信，愛情自然便會找上門。

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林志玲尋尋覓覓，最終得到幸福，不少網民都留言替她高興，也有網民關心「等不到言承旭」：

+ 7 + 6 + 5

林志玲於社交網站宣布結婚，並發表「愛的宣言」。(林志玲微博)

林志玲和AKIRA的愛情，雖然是相差7年的姊弟戀，但因林志玲樂觀和親切的魅力，讓對方深深迷上。不過，我們常看見的林志玲，都是樂觀和愛笑，不過她曾在訪問中，自言亦有黑暗面，「沒有人可以幫你解決」，不過這都只是一刻的事，因她有顆強大的內心，「因此要自己學會面對、放下、啟程。」她的仁愛、獨立和堅毅，不僅是我們的「姊姊」，更是我們學習的對象，每句話語，都充滿魅力：

快樂不是一種性格，它是一種能力。 林志玲

有的人性格樂天，但也有傷心的時候；有的人想法負面，但也有可以幸福快樂的一刻，就像半杯水一樣，不是不能改變，只得看你選擇哪一方，正如林志玲補充，「這個能力，我相信我們都是可以養成的。」不愉快只是一時，當時間過去，你便會發現其實是小事一椿，因此何不能快樂面對，選擇做一些自己喜歡的事，將負面的心境化為正面，為自己人生多添歡笑。

女人要知道自己的珍貴、珍惜自己，要有能力去幫助身邊的人，要有能屈能伸的特質，要有能力喜歡自己。 林志玲

要愛他人，先要愛自己。(@chiling.lin) 陪伴自己一路成長，深知自己想法，相信除了自己，也沒有更好的人，因此我們更要愛惜自己，不做不喜歡的事，不做會後悔的事。人生有太多不懂的事，因此更要自我增值，將「不懂」轉為「知識」，這樣才能保護自己，以及身邊的人。

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氣質是女人一生中最好的名牌。 林志玲

接觸一個人，你或看其外型，但認識一個人，則會注意其內涵。美貌，只能陪伴一段時間，並隨時間凋謝，而學識和修養，便是一輩子的財富，而且還有增無減，即使長出皺紋，亦不代表變得不漂亮，反之是一個個經驗，每每散發著獨特的女人味，加深別人對你的印象和注意。