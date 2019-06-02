陳妍希呻跑步減肥無效腿變粗　體適能導師親解　可能沒做這件事？

台灣藝人陳妍希今日生日，老公陳曉昨晚已提前慶祝，與她共進燭光晚餐，更讚對方演技，「你的努力，我自愧不如，真不是刻意捧你。」現年36歲的陳妍希，前年誕下兒子陳睦辰後，一直積極修身，而她早前在社交網站，更積極分享運動照片，不過效果卻未想理想，跑步一個月，不僅體重沒減，反而雙腿變粗？

陳妍希(圖右)日前指堅持跑步將近一個月，體重竟然不減，而且雙腿還變粗？(@yanxi531)

有如「那些年錯過的大雨」，隨年紀漸長，身體似乎不如年輕時，能在短時間內，減掉很多磅數。陳妍希的身形不算胖，只是較有肉肉的感覺，而她亦在上月提起決心，在社交網站積極運動修身，表示「今天又拾起了我的羞恥心。」不過事與願違，沒多久她便抱怨，上一節普拉堤課後，體重卻增加一斤，不禁問「有人和我一樣一鍛鍊體重就先上升的嗎？」

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陳妍希運動一個月，卻一直未見成效，不知你是否也是一樣？

+ 5 + 4 + 3

她後來選擇專注跑步，雖然討厭，但仍堅持，表示「70分鐘跑加快走8公里，應該不算太遜」、「今天完成了小目標，我承認最後半小時是用快走，但那也是10公里」。不過，這個方法依然對她無效，於本周一宣布跑步生涯結束，將轉向游泳減肥，「跑了一陣子，體重都沒掉，腿還變粗了。」

陳妍希平日愛吃甜品，不知是否減肥無效原因之一？(@yanxi531) 跑步無效因沒改變飲食習慣？ 對於跑步減肥不見成效，不少網民都留言猜測原因，有的指「帶氧運動不會對減肥有任何幫助」，有的則建議「多做伸展運動」和「戒冰戒甜品」，有的更提醒要注意飲食，「記得飲食80%+運動20%。」根據註冊營養師Laura Clark表示，若單靠跑步減肥，需每周進行4小時以上，而美國期刊《PLOS ONE》亦曾刊載一項研究，邀請464名參加者分成四組進行測試，發現無論做多少運動，所減的重量，都跟沒有運動的參加者差不多，證明運動的同時，也要改變飲食，才可達致最好的效果。

控制飲食是首要條件，運動是加強效果的方法。 體適能導師Ulla

筆者亦向體適能導師Ulla請教，而她所解釋的原因，亦與上述研究相同，稱「控制飲食是首要條件，運動是加強效果的方法。」她亦強調帶氧運動是很好的減脂運動，但不同類型的運動，會鍛鍊出不同的肌群，如跑步能鍛鍊大腿等。因此為減低局部肌肉發達問題，她建議同時進行不同類型的運動和器械，如訓練臀大肌和四頭肌的划艇機，以及加強背部肌群核心肌肉的游水，亦可做適當的負重訓練，這樣才能事半功倍。

日常保持「85210」做法

除飲食和運動，有台灣報道引述減肥專科醫師蕭敦仁的建議，指減肥亦要從生活細節著手，並需記住「85210」的口訣，即每天睡8小時、食5份蔬菜、回家後用電視、電腦和手機等產品少於2小時，以及每天運動1小時和飲0卡路里的飲料。雖然未知陳妍希這次能否達成目標，但網民都表示支持，而且看到她如施努力，筆者也不禁希望她能夠成功。

(參考資料：Independent、聯合新聞網)