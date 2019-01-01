【愛情】甘心把所有都放下：是太多的失望　逼成了有離開的勇氣

你知道嗎？有時一個人會甘心把所有都放下，即使經歷再難忘、相處日子再久也要退出，不是因為突然捨得，而是太多的失望逼成有了離開的勇氣，明白期限到了、任性夠了、是時候成熟了，不得不轉身，但在這之前，這個傻子真的有癡癡的久等過。

老實說，我不是不愛你，否則我不會在過去的日子一直用盡「洪荒之力」忍耐和包容，在很多時候都以「嗯」、「沒所謂」、「下次吧」或其他有趣話題表達我的想法，體貼地咽下一大段怨言和所有的情緒。

(《原諒他77次》劇照 )

就算我怎樣為你找百般理由合理化你不懂愛惜我的行為，盲目地拿耐性等待當未長大、尚未追求安定的你；拿重情重義停留在這份步伐不一的愛情裡，那些失望和難熬的等待時間還是會一下一下敲醒我的內心，使我從過去的迫不及待，慢慢變成後來的不期不待，對你的行為和回應失去等待的熱誠，彷彿甚麼都沒所謂。

然而，我發現原來自欺欺人真的很難很難。

(《原諒他77次》劇照 )

到了某天，我始終會認清，原來一段需要以「1P模式」努力維繫的感情，只會令人從熱情走到絕情；原來我之所以不斷撞牆，並非我沒耐性或我的步伐哪裡出錯，而是我根本不是屬於這條道路。

最起碼一路走來不是。

換句說話，我不是拿放手當作甚麼威脅，刻意干擾你的內心，試圖改變你，畢竟我也深愛過；也覺得離開這件事殊不容易，而且我也很想翻到人生最後一頁，看到陪著我到最後的人仍是你。

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(《原諒他77次》劇照 )

可是，如果我依然堅持選擇退出，那證明我覺得自己在離開前已經給夠你機會了，只是你把一切當成放任的資本，以任性鍛煉我的失望，最終使我真的死心了。

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到了那一刻，雖然走出來會疼痛、會萬念俱灰，但我很清楚，要是我一旦真的決定死心，我只會重重的傷心一次，接著便要忘記，告訴自己別再回頭。真的，別等到我累透了、放手了，才記起需要愛我珍惜我。有時錯過了現在，就是沒機會了。