【色彩心理學】從穿搭顏色看穿性格　綠色控最真誠　約會最好到…

每個人從小對顏色都有特別喜好，早在小學的紀念冊已被問到最喜歡的顏色。顏色的配襯除了應用在日常穿搭上，更可以反映著一個人的內心世界，透過他身上顏色傳遞出的訊息，女生們有好好解讀嗎？

喜歡藍色的人通常具有同理心，會是讓人感到安定的存在（IG_wongtsuiyu）

藍色：包容力、親和力強的人

藍色總可以給予人一種安心，可靠的感覺。色彩心理學上藍色會讓人聯想起微風送爽的晴天，或是寧靜的湖泊和河流，都有著使身心放鬆的效果。喜歡穿藍色的人性格平和沉穩，希望以踏實的步伐去追求理想。低調而深邃的藍帶點幽幽的悲傷，他們以自己獨特的一套去看待世界，就如溫存於一股藍色的暖流中，溫和輕柔。

喜歡藍色的人都享受空白的可能性，跟他談談音樂，電影這類可以靜靜的享受，引發想像的興趣，製造討論空間。他們很喜歡藉著聆聽其他人的意見而更了解這個世界，強大的包容力令兩人可以舒服地相處。

喜歡灰色的人溫和親切，卻有種獨特的魅力（IG_heungheungeliza）

灰色：聰明、成熟、低調卻亮眼

相比黑色的銳利與白色的純真，心理學上指出灰色讓人顯得親切隨和。喜歡灰色的人重視平衡，擁有良好的情緒管理能力，成熟而且溫和。雖然舉手投足不太會引人注目，卻令人無法忽視他的存在。

有別於藍色的與世無爭，喜歡灰色的人比較「貼地」和傳統。灰色多用於制服上，令人看上去較專業。而且他們有著聰明的頭腦，要與他們展開話題，可以先從「請教問題」開始，從最簡單又不尷尬的方式表達好感。

喜歡綠色的人對生活充滿熱情，喜歡到處探索（IG_choisaaaa ）

綠色：沒有壓力的坦誠

綠色令人聯想到大自然的和諧感覺，代表著生命力與愉悅。色彩心理學指出喜歡綠色的人心胸廣闊，容易與朋友打成一片，而且喜歡到處探索，對生活充滿熱情。綠色在自然界擔任著容納所有植物的角色，默默地配合著其他的生物而不會搶去其風頭。

喜歡綠色的人想法豁達，真誠沒有機心，邀約他進行戶外活動，欣賞大自然風景，他會為此感到自然放鬆。

卡其色予人可以放心依賴的感覺（IG_aliaime）

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卡其色：樸實溫暖的存在

接近啡色的大地色系令人聯想到木材，擁有小木屋般溫暖而樸實的感覺。有研究指出喜歡卡其色的人愛好和平，避免捲入紛爭。重視傳統，像樹木般一旦紮根了便不會輕易改變，務實的個性於工作上非常有責任感，是個可以放心依賴的人。

喜歡卡其色的人不容易走出Comfort zone，邀約他時宜保守一點，太刺激新穎的約會地點有機會令他卻步。

其他顏色偷偷顯露的個性：

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