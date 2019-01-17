以為一生一世卻突然消失　愛情過客匆匆心漸急　信最好的人需等待

人大了，不禁發現原來找一個合適的人陪你踏踏實實生活，彼此相愛，沒有瞞騙和出軌，願意跟你一起解決往後的相處問題，性格和習慣不一就磨合與適應，而且二人都玩夠和傷夠了，以長久在一起為目標，這樣的人真的不容易出現。

愛情路上，不是沒有認真付出，卻偏偏不能開花結果，人生中，總遇上不少令人難忘的過客。（《雨妳再次相遇》劇照）

有的人雖然能給了強烈的特殊感覺，甚至令你有一刻覺得非君不嫁、非卿不娶，但偏偏你怎樣瘋狂追求、怎樣默默對人家好，給予無微不至的關懷和噓寒問暖的體貼、怎樣有耐性等待機會，也可能沒結果，因為你沒長成對方喜歡的樣子；沒養成他喜歡的性格或沒有使他心動的感覺。

有的人雖然跟你有觸電感覺，而且二人相處不累，不需要刻意討好、吃力經營，可是你正正在一個錯誤的時機來到對方的人生，可能太早，他仍對這個花花世界抱有好奇，或忘不了前任；可能太遲，他已經有了另一半或結婚了，只有換個時間認識，你們才會有美好結局。

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有的人雖然跟你成功在一起，但就是喜歡冷處理問題，有疑問就收收埋埋；有錯誤就迴避問題和責任，結果很多事情忍著忍著就腐化了，不但沒有在忍耐的時間中被消化，反而在日積月累中爆發，結果關係GG了。

你曾經以為，找一個正確的人沒那麼困難，但當你在過去的日子中，見證不少過客對你忽冷忽熱和漸行漸遠；見證幾次「你以為會是一生一世，殊不知一瞬間就改變所有」的真相，你便發現原來只是你過去想得太簡單。

當身邊人陸續得到幸福，自己卻仍落空，心不禁焦急，自己就是個不能得到幸福的人嗎？（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

搞不好的話，或者你更會萬念俱灰，質疑幸福這回事是否跟你沒關係，不然的話，你實在無法說服自己，為何一路走來，你只不斷遇到你愛但不愛你的人、第二個是愛你但你不愛的人、你們相愛但不能在一起的人、你們在一起卻不能長久的人。

如果你此刻就是有這想法，那麼請你明白，並不是所有人都如此幸運，能早早遇到對的人，然後白頭到老，而在這之前，往住會遇到一些錯的人，有時更錯得離譜。

或者妳曾經歷無數傷心失望，害怕再戀愛，亦難以再信愛，請相信最好的人仍在等，按圖閱讀更多愛情金句：

遲與早，不是決定幸福的元素，最重要是最好的，始終會來，只要是真愛，要是遲來一點，就當是人生學習等候的功課。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

從這個角度看，上天並非故意作弄你，讓你結束一段關係，沒收你的幸福，而是一直把你的幸福看在眼裡，給你一個出口，讓你能邁往下一個目標，離開不配你的人；讓你的好留給真正適合的人。

儘管等待是難熬的，尤其身邊的人陸續得到幸福，但需知道，有時愛得早不等於最幸福快樂。

幾多早早結婚的人，到頭來可能困於很多婚前未解決的問題之中，甚至離婚收場，所以面對緣分，不必急不必恨，若是有緣，是你的始終是你的；若是無緣，勉強也只會分開。

有些人離開，只因時間到了；有的人未出現，只是時間尚早。幸福來晚一些也不要緊，重要是它是真的。

關於作者 FB Page：李專 Lee Chuen（每日18:45更新） IG：http://instagram.com/lee.chuen

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