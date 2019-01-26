【情人節】每名50旅客1人飛機遇真愛　做錯一件事隨時摧毀愛情？

情人節將至，有人苦惱不知如何慶祝，亦有人擔心要單身過節。不過，想要脫單，或簡單如坐一趟飛機也可以？

調查：毎50位乘客，就有一位在飛機上找到真愛？

在飛機上真愛，並非新鮮事，早在1960年的旅遊廣告中，便以高空三萬尺的浪漫來引誘。但證實「真有其事」，還是早前的事。

有銀行機構進行調查，訪問2150位來自百多個國家的乘客有關他們的飛機情緣，約有五成的人曾跟鄰座談天，近兩成的人曾與其他乘客成為朋友，亦約有兩成的人成為生意伙伴。

但最令人驚訝的還是，毎50位乘客，就有一位曾在飛機上遇到心儀對像。在眾多國籍中，平均毎兩程都會「誕生」一對情侶，雖然未知他們的關係是否長久。或許你也可在下趟旅程展開異地情緣？

調查由HSBC進行，訪問了2,150位來自141個國家的飛機乘客。(VCG)

你曾否成為飛機的「犯眾憎」？乘客最討厭的行為是……

但我們都知道，坐飛機其實未必似想像中浪漫，特別是長途機，簡直如「困獸鬥」。但在浪漫以外，調查也訪問了乘客最討厭的行為，不想一不小心「摧毀」愛情，要看看自己有沒有做過＝＝＝＞（點圖看內容）

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Sources：CNN

【01女生．愛情告白】正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，誠邀你趁情人節愛情告白，將由「01月老」（神秘嘉賓）於情人節為你讀出。

https://bit.ly/2AMS5PN

（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）