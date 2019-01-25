「愛情告白」趁早出擊！表白致勝關鍵：眼神如何「出賣」對方？

接近情人節看到別人一雙一對，特別會有種孤獨感，渴望自己也能找到幸福。若然沒有情人，但有心儀對象的你，不如藉佳節前勇於向對方表達愛意，成功的話或許便能夠過一個溫暖的情人節了。 不過，告白又怎能輕率？即使有好的告白方法，也要在表白前先留意一些細微事項。

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

2019年情人節，01女生為大家準備了「愛情告白」特備主題。

正所謂情深說話未曾講，世界與你又何干，無論你係單戀、暗戀、熱戀、失戀，在1月28日或之前，不論你是男生、女生，誠邀你趁情人節愛情告白，只需將告白內容填於表格（https://bit.ly/2AMS5PN）上，便有機會被「01月老」（神秘嘉賓）選中為你牽紅線，於情人節為你讀出。

愛情冇限期，但告白有。除了可以透過01女生表達愛情，當然少不了親身表白這一環表示誠意。掌握以下小技巧，更可能事半功倍、於情人節時好事成雙。

大部份人都會擔心告白失敗，害怕對方不接受的話，自己就像是割穿了自己整個肚皮給全世界看一樣，又深怕一旦說了，與對方難以繼續做朋友，破壞了雙方的關係。既然是這樣，不如先透過對方的小動作，以分析對方是否亦對你有意思，讓告白事半功倍吧！

他的眼神會停留在你身上嗎？

（《喜歡你》劇照）

平日相處時，可多留意對方的眼神。根據美國心理學家Zick Rubin的說法，指出曾經進行過一項研究，發現大多數談話者在30%至60%的時間內進行眼神接觸，而夫妻在談話時則會75%的時間均是望著對方，當他們的對話被打斷時，他們的眼神未有即時轉向打斷他們對話的人，反而仍停留於對方身上，慢慢才轉向另一方。

此研究證明了在愛情方面有強聯繫的人，即使在長時間，甚至被人騷擾的情況下依然會保持一定量的眼神接觸。因此，想要證實你的心儀對象是否同樣對你有好感的話，大可從平日交談下觀察對方的眼神。

如果對方經常因身邊事而分神，大多是他對你沒太大的興趣，不太尊重你們之間的對話；然而如果他的目光經常帶笑意，看待你的眼神與他人不一樣之時，那就代表他對你存在一定的好感度了。

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他有了解過你嗎？

（《孤單又燦爛的神——鬼怪》劇照）

喜歡一個人時，總會對他身邊的人和事感興趣，想要知道對方的的大小事，生日日期、星座，就連清晰得連上升和下升星座也要一一知道、對方以往發生過的事情、情史、好朋友是誰、平日的興趣等等，會想盡方法向你的朋友打聽所有關於你的事，也會經常透過社交平台去得到你最新的資訊。只因對一個人有好感才會花時間、想方法了解對方；如果他對你的事情不聞不問，那就代表他對你沒什麼太大的興趣了。

你做好心理準備了嗎？

（《舉重妖精金福珠》劇照）

告白並不是只懂橫衝直撞，想要表達自己的愛意就毫不畏懼就說出口的，在告白前必須考慮清楚自己是一時衝動，還是已經是一個合適的時間，為踏出另一關係的一大步做好心理準備，是屬當刻的感覺或你真的想其後的日子有對方的陪伴？要知道一旦說出「我愛你」，就不能輕易退後，要不就只有傷害對方了。

即使你準備好你的心理狀況，也請在告白前先幻想一下告白失敗的情境，因為告白從來也不是百發百中，要先衡量在對方狠心拒絕後，自己又是否能夠承受得起，能夠適時的處理好自己的情緒，做好各方面的心理準備才進行告白吧！