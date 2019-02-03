【愛情告白】浪漫愛情電影告白：我喜歡你做自己時真實的樣子

現代人都愛用英語或emoji表達情感，尤其是一些難以啟齒的。想認錯不會說「對不起」，也不會輕易把愛說出口，表達愛意可能只會以一個紅心emoji代替。「我愛你」這句話確實是有點兒肉麻，告白可以有好多種方法，要浪漫一點，可以參考一下以下的愛情電影，以自己的方式坦誠地演繹。

兩人之所以能結成一對完全是Timing的問題，愛情是命中注定的嗎？（《The Vow》劇照）

《再說一次我願意（The Vow）》

改編自真實故事(The Vow: The Kim and Krickitt Carpenter Story) 劇中描述新婚夫妻Paige與Leo在下雪的夜晚經歷了一場車禍，意外令Paige造成頭部重創陷入昏迷，失去了過去五年的記憶，並奪走了她與Leo過去所有的回憶。縱使Leo對Paige不離不棄，但卻無助她記起以往的回憶。最後Leo決定重頭開始，用盡所有去再次贏取Paige的芳心。

你相信愛情是命中注定的嗎？朋友說兩人之所以能結成一對完全是Timing的問題，儘管遇上多好的人，時機不對也只能放手錯過。Paige與Leo兜兜轉轉，不管在什麼情況下重新認識，最後還是捉住了對方的手。兩個人能相遇已是最美好的緣分，也許愛情還需要你用力去爭取，勇敢向前把未說的都講給他聽，無論結果如何，付出過也是幸福的。

要成就出一段沒遺憾的愛情，就由今天開始，讓每分每秒都變成值得紀念的瞬間。（《About Time》劇照）

《回到最愛的一天（About Time）》

Tim擁有家族遺傳的奇幻能力－時空轉移，而他決定運用這能力去追求所愛，一次又一次的回到過去，失敗了又回去重新嘗試。在追求Mary的過程中，他學懂如何去愛，如何去珍惜，如何去放手成就他人。

當然我們沒有Tim的穿越能力，也正因如此我們會因錯失而後悔，才學懂如何珍惜所有。心愛的人容易失去，重新學習愛人也很難。有些人會考慮很多，總怕自己未夠好，待儲滿勇氣準備開口講愛時，對象的身邊已有他人。不一定要轟轟烈烈才稱得上為愛情，愛情是兩人並行著，沿途摸索出彼此的形態，由我變成更好的我們。要成就出一段沒遺憾的愛情，就由今天開始，讓每分每秒都變成值得紀念的瞬間。

有時候喜歡上一個人，可能就只因他一個微笑，一個眼神。（《Before Sunrise》劇照）

《情留半天（Before Sunrise）》

美國少年Jesse在駛往維也納的火車上偶遇法國少女Celine，本來兩人有各自的行程，但卻因著一見如故的關係，兩個年輕的背包客就這樣暫時放下原有的行程，結伴同遊了一天，於浪漫的城市中墜入愛河，臨別前約定半年後於這個城市再次相見。

《Before Sunrise》系列的三部曲電影中，還是這套最浪漫。電影中簡單的鋪墊，透過Jesse與Celine不斷的對話與肢體動作建構出青春的愛情模樣。有時候喜歡上一個人，可能就只因他一個微笑，一個眼神。然而美好的瞬間或會因時間而沖淡，下一秒總是充滿變數，而錯失的感覺是最令人惘然的。將美好的感覺留住，把一見鐘情的一刻延續，變成幸福的以後。

以下的浪漫句子來自經典的愛情電影，在情人節前夕溫習一下各種告白的方式：