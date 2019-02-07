【愛情】情路坎坷不代表注定孤獨　錯愛後才教人更接近幸福

並非每人都那麼好運，能夠很早就遇到合適的人，彼此都玩夠了、傷夠了，白頭到老，更多時候人卻要先走錯了路、愛錯了人，從跌跌碰碰中長大，但只要你思想正面、方向清晰、有變好的行動力，最後誰傷過你還是其次，因為上天遲早會帶你找到最正確的人。

有些關係，明明已經談婚論嫁，最後也可能如泡影。（《非誠勿擾》劇照）

輕舟而過萬重山，或者現在你愈來愈發覺愛不如願這回事。

當你以為只要以心換心，風平浪靜，就能得到一輩子的愛情，殊不知經歷了一些衝擊，就算彼此在一起久了，甚至已經談婚論嫁，也能一下子GG了，一切瞬間變成你的以為，反而有些不被看好的情侶，你以為他們早晚走散，殊不知走著走著就走得很遠了。

講破了，其實兩者之間的分別，在於「際遇」二字。

只要你思想正面、方向清晰、有變好的行動力，最後誰傷過你還是其次，上天遲早會帶你找到最正確的人。（《剩者為王》劇照）

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無可否認，於際遇的影響下，如果你早點或晚點踏出那關鍵一步，與對方碰上和發展；如果你及早意識到和迴避那致命的一步，跟人家成熟地相處，你今天得到的結果或者很不一樣，或者更接近幸福。

可是，際遇最重要的地方，在於它並非一局定生死，而是屬於一個日積月累的總和，因此這意味著，就算你今天愛錯了人、「犯上腦筋上嘅錯誤」，變得不幸，其實不足掛齒，因為一個人最終幸不幸福，是一個拉上補下的的結果。

假如你能保持思想積極、方向明確、有變好的動力，那麼昔日的教訓只幫你成長、昔日的歷練只令你更成熟，變成你生命中的跳板，成就往後變得更好的你，使你更加接近真正的幸福。

這樣看來，你此刻不小心愛了一個錯的人，只是為你積累更多智慧和愛人能力的過程，讓你將來能夠愛對了和捉緊一個合適的人，得到正確的愛情。

到了最後，雖然路線和抵達時間不同，但你跟別人一樣，仍會找到應得的幸福。

而你的「步伐慢了」，卻只是換取比一般人更深的智慧的時間成本而已，到頭來沒有吃虧。

因此，其實你要明白，就算過去愛得多錯，到頭來也殊不重要。不必埋怨如今身處一個怎樣的低谷之中，只要相信聚散有時、哀樂有序，在目前這孤單和必須靜候的日子裡，好好調整你的心態和步伐，活好每個當下吧。活好目前，就是修正過去、追求最好的際遇。

每個人走到幸福終點的路程及時間都不同，還在路上的你，也許會迷失或灰心，點擊下圖閱讀愛情金句共勉：

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