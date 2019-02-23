【錯的時間對的人】明知相愛卻分開　鄺俊宇：不能由人的意志控制

曾經有一個人，你知道你是愛他的，也知道他愛你的，但兩個人最後沒有在一起，為什麼？有時候愛情就是這樣的無奈，不是人物的錯，而是時間的錯，在你還未準備好愛人的時間遇見愛的人，在他還沒打算開始愛情的時候遇上對的人，結果呢？兩人的故事線曾經交疊過，卻沒能劃出同一的軌道，結果愈走愈遠，到後來察覺時已追不回來，這也對，上一刻對一個人還可以有感覺，但下一刻，連你自己也解釋不到為何不再愛這個人了。

（《明天我要和昨天的妳約會》劇照》）

時間不能錯，在錯的時間裡所發生的一切，最終都只會徒勞無功，你和他的確具備了所有幸福的因素，但最終沒有修成正果也怪不了誰，要怪也只能怪時間吧？若早一點曖昧，遲一點走近，會不會有一個更好的氛圍去開始？你回想起來都苦笑，這真的不能由人的意志去控制，有數不盡的事件在發生，剛巧這一刻的你，遇見那一刻的他，才能讓你倆變得特別起來，由普通朋友到戀人之間的路太長，太多可以發生的事情，一兩件小事，就足以讓你和他不能走下去。

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遇見過對的人，再錯過對的人，這的確很折磨人心，但沒辦法，當你用盡了所有的方法都留不住一個人的時候，你就不能怪自己，除非你連留住他的動作也沒有做，甚至不敢做，那麼你就得要承受這失去的代價，代價不只失去一個他，代價是你會恨你自己，為何會那麼蠢？為何會那麼膽小？到那個人回到朋友的位置，甚至連朋友也不能做了的時候，你才驚覺原來你做少了些什麼，或做多了些什麼。

（《明天我要和昨天的妳約會》劇照》）

愛情之所以刻骨，是因為你遇見你愛的人，卻又親手放開這個人，放開手前，甚至覺得這決定是對的，但後來呢？你後悔不已的時候，這個人已經消失在人海裡。

曾經有一個人，你知道你是愛他的，也知道他愛你的。

但你和他都沒有在一起，至少沒有在一起下去。

不知道那一位想起你的時候，感覺會不會與你一樣呢？

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